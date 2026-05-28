Riccardo Calafiori, dall’esplosione a Bologna alla finale di Champions League

Dalla Serie A alla Premier League, passando per una stagione da protagonista con la maglia dell’Arsenal. Riccardo Calafiori si è preso la scena del calcio europeo grazie a prestazioni convincenti e a una crescita costante che lo ha portato fino alla finale di Champions League contro il PSG. Il difensore italiano, intervistato dopo il trionfo in Premier, ha raccontato emozioni, sacrifici e ambizioni di una carriera che sta vivendo il momento più importante.

Arrivato in Inghilterra nell’estate del 2024, Calafiori ha scelto l’Arsenal per mettersi alla prova in un campionato completamente diverso rispetto alla Serie A. Una decisione coraggiosa, dopo solamente un’ottima stagione a Bologna. Il difensore ha spiegato di aver voluto lasciare la propria comfort zone per migliorare sia dal punto di vista tecnico che mentale.

Il rapporto con Arteta e la fiducia dell’Arsenal

Uno degli aspetti centrali della sua crescita è stato il rapporto con Mikel Arteta. Il tecnico spagnolo gli ha dato immediatamente fiducia, permettendogli di diventare uno dei giocatori più utilizzati tra gli italiani vincitori della Premier League.

Secondo il difensore, la differenza principale tra calcio italiano e inglese riguarda proprio la mentalità. In Premier League viene dato più tempo agli allenatori per costruire un progetto vincente, mentre in Italia spesso si pretende di ottenere risultati immediati. Tant’è che Calafiori ha indicato proprio l’Arsenal come esempio perfetto di programmazione e continuità.

Il giocatore ha anche sottolineato il livello fisico del calcio inglese, definendolo superiore per intensità e ritmo. Gli allenamenti, il recupero e la preparazione atletica vengono curati nei minimi dettagli per affrontare una stagione lunghissima, fatta di oltre sessanta partite.

La finale di Champions e il sogno europeo

Sabato il difensore italiano sarà impegnato nella finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Per Calafiori si tratta di un traguardo speciale, anche perché sarà l’unico italiano presente in campo.

Il centrale dell’Arsenal ha raccontato di vivere l’attesa con serenità, pur consapevole dell’importanza dell’evento. Ha ricordato come da bambino certe partite le giocasse soltanto alla PlayStation e ora invece si ritrova protagonista sul palcoscenico più prestigioso d’Europa.

Il legame con l’Italia resta forte

Nonostante il presente sia totalmente legato all’Arsenal, il cuore di Calafiori continua a battere per l’Italia. Il difensore ha ammesso di seguire ancora con affetto le sue ex squadre e di essere felice del ritorno della Roma in Champions League.

Parlando del futuro, il giocatore non ha escluso un ritorno in Italia. Anzi, ha dichiarato apertamente che gli piacerebbe un giorno vestire nuovamente la maglia giallorossa, la squadra del cuore in cui è cresciuto calcisticamente.

Calafiori ha anche speso parole importanti per Gian Piero Gasperini, indicato come allenatore ideale per costruire un progetto a lungo termine nella Capitale. Secondo il difensore, la Roma merita stabilmente il palcoscenico della Champions League e la fiducia data a Gasperini potrebbe rappresentare la base per aprire un nuovo ciclo vincente.

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