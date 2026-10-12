Orsogol sempre più nella storia del Bologna: entra in top 10 dei marcatori Rossoblù, e con il rinnovo…

Se già il rinnovo lo rendeva quasi automaticamente una bandiera destinata a rimanere nella storia del club, per Riccardo Orsolini il primo gol di questa stagione lo trascina ancora di più. Già, perché il gol del numero 7 in Lecce-Bologna – per di più con la fascia da capitano al braccio – lo porta direttamente nei primi dieci marcatori del Bologna di sempre: proprio con quel rinnovo, può arrivare ancora più in alto, per lasciare ancor di più il suo “graffio” nella storia.

Bologna, Orsolini “storico” contro il Lecce: è nei dieci marcatori Rossoblù di sempre

Era la sua “vittima” preferita in Serie A, soprattutto da quando ha messo piede a Bologna, ormai otto anni fa. Con il gol di ieri in Lecce-Bologna, Riccardo Orsolini ricorderà ancor di più dov’era e come, oltre che contro chi, ha segnato il suo gol numero 88 con la maglia Rossoblù. Un numero e un gol che proiettano il nativo di Ascoli Piceno alla posizione numero dieci dei migliori marcatori della storia del Bologna FC 1909, a pari merito con Cesarino Cervellati, attaccante dei Rossoblù versione anni ’50: superato, di posizione, per aver raggiunto la cifra con quattro partite in meno. E che ruolo faceva il nativo di Baricella? Proprio l’ala destra. Proprio come Orso.

Chi, se non lui? Quella che è a tutti gli effetti una bandiera, come si è auto-definito anche lo stesso Riccardo in una delle ultime interviste rilasciate, e come dimostra il suo rinnovo del contratto con il club felsineo fino al 2031. Se quella era, e diventerà, storia, il gol contro il Lecce messo a segno nel pomeriggio di ieri lo è ancora di più.

Con il rinnovo può rientrare tra i migliori cinque

Se in Lecce-Bologna Riccardo Orsolini ha agguantato e superato Cesarino Cervellari, entrando in “top 10”, il 29enne può tranquillamente guardare verso l’alto in questa speciale classifica, proprio grazie al rinnovo fino al 2031 firmato nello scorso mese di agosto. E, addirittura, Orso potrebbe raggiungere e superare altri grandi nomi in questo e nei prossimi anni, fino ad entrare tra i migliori cinque marcatori Rossoblù di sempre.

Già, perché subito al nono posto di questa classifica compare l’indimenticabile Ettore Puricelli, a quota 91 gol. Poco sopra l’italo-uruguaiano invece, all’ottavo posto, ecco Giuseppe Della Valle, attaccante Rossoblù d’inizio ‘900, a quota 95 gol, a sette lunghezze di distanza al chi occupa il settimo posto di questa classifica, e cioè Bruno Maini, con 102 gol. Il sesto posto è invece occupato da Harald Nielsen, l’attaccante dell’ultimo storico Scudetto Rossoblù, con 103 gol, mentre al quinto posto, con 108 gol, troviamo Gino Pivatelli.

Tutti numeri, questi, a portata dell’attuale capitano del Bologna, che nelle ultime stagioni ha viaggiato con una media di più di dieci reti ad annata: anche solo raggiungere e superare certi nomi, lo proietterebbe ancor di più nella storia del club. Là, dove ci sono i primi quattro di questa classifica: Giuseppe Savoldi con 130 gol, Ezio Pasciutti con 144 gol, Carlo Reguzzoni con 159 gol e Angelo Schiavo con 252 gol.

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