100 volte la zampata dell’Orso

Ieri sera al Bentegodi, Orsolini ha bussato ancora. Un toc toc che mancava come l’aria è che ha riaperto una partita che poteva benissimo prendere un’altra direzione da quella finale.

Al 13’ infatti, il Bologna concede un’occasione d’oro al Verona che il gialloblu Orban non spreca, portando gli scaligeri in vantaggio. Tuttavia, solo otto minuti più tardi è Riccardo Orsolini a prendersi il Bologna sulle spalle, riequilibrando il risultato con un eurogol da pinacoteca.

Orsolini: 100 partecipazioni a gol in Serie A con il Bologna

Una rete da maestro che non solo ha aperto la strada ad Odgaard e Castro per le reti successive, ma ha coronato un traguardo per lui importantissimo. Grazie al gol di ieri infatti, RO7 ha raggiunto quota 100 partecipazioni a gol in Serie A con la maglia rossoblù.

In particolare, dal suo arrivo sotto le Due Torri a febbraio 2018, parliamo di ben 72 reti e 28 assist: cifre per niente banali per il “figlio di Bologna”.

Un gol che ridà fiducia e… grinta per nuovi obiettivi

Con la rete di ieri, salgono quindi a sette i gol stagionali realizzati da Orsolini in campionato. Su azione, l’ala destra non segnava dal lontano 19 ottobre a Cagliari: un gol che porta quindi fiducia e mette fine ad un periodo di blackout.

«Mi mancava un po’ fare gol in campionato, penso che miglior risposta non poteva esserci». Ha detto Orsolini intervistato post Verona-Bologna. «Sono contento, spero di continuare così perché stiamo lavorando tanto. Anche quando le cose non andavano bene abbiamo lavorato a testa bassa, siamo stati zitti, non abbiamo detto mai una parola fuori posto, abbiamo sofferto in silenzio e ingoiato il rospo. Ma questo è il calcio, anche un po’ la metafora della vita: non bisogna mai mollare e ci si rialza tutti insieme da gruppo».

Parole da vero leader quelle usate da Orsolini che dimostrano la saggezza e l’esperienza tipica di un veterano della squadra felsinea. Dopo aver rifiutato le sirene arabe quest’estate e aver sollevato la Coppa Italia a maggio, Orso vuole tagliare nuovi traguardi in rossoblù portando in alto il nome di Bologna: la stagione è ancora lunga e ora l’obiettivo è quello di sollevare un trofeo europeo.

