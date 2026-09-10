Rinascita Dovbyk: l’analisi di Cipriani e il confronto con Piccoli

Come riportato oggi dal giornalista Massimo Vitali su Il Resto del Carlino, l’ex centravanti del Bologna Giacomo Cipriani ha analizzato il momento di Artem Dovbyk, soffermandosi sulle difficoltà iniziali dell’attaccante ucraino e sulla necessità di ritrovare la condizione fisica ottimale e la giusta fiducia nei propri mezzi.

L’ex giocatore ha inoltre evidenziato come l’ambientamento in un nuovo campionato richieda inevitabilmente pazienza, ribadendo che il potenziale del ragazzo non è assolutamente in discussione.

La ricetta per Dovbyk, il bomber ucraino

Secondo l’ex attaccante, per tornare a essere il centravanti dominante ammirato nella Liga, Dovbyk ha bisogno di sacrificarsi meno per la squadra così da arrivare più lucido sottoporta. Il lavoro specifico e il tempo aiuteranno l’ucraino a superare i postumi di un’andatura ancora un po’ precaria legata a una condizione imperfetta.

Cipriani ha inoltre sottolineato che, avendo in squadra un gigante d’area, i compagni devono imparare a servirlo meglio con i palloni alti, sfruttando al massimo le sue imponenti doti fisiche e aeree all’interno dei sedici metri avversari.

Il paragone con Piccoli

Nel corso della sua analisi, l’ex rossoblù ha evidenziato le differenze tattiche e di atteggiamento rispetto a Roberto Piccoli, definito troppo generoso nei movimenti.

A differenza dell’ucraino, che predilige attaccare la profondità ed è letale se servito con i giusti cross, Piccoli tende a spendere molte energie per i compagni, risultando però meno lucido al momento della conclusione. L’attaccante, autore di una pregevole rete di testa, incarna un profilo differente, capace di spaziare su tutto il fronte offensivo ma con un minore killer instinct sotto porta rispetto al collega.

In conclusione, la crescita dei centravanti passa inevitabilmente attraverso la pazienza e il lavoro quotidiano sui dettagli, con la certezza che il potenziale per fare la differenza in Serie A sia ampiamente alla portata di entrambi, a patto di trovare la giusta continuità di prestazioni e minuti in campo.

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