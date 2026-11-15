La situazione rinnovi in casa Bologna: sei casi da risolvere

La stagione del Bologna non si gioca soltanto sul campo. Mentre la squadra di Raffaele Palladino è impegnata a inseguire i propri obiettivi, a Casteldebole iniziano a prendere forma anche le strategie per il futuro. Sono sei i giocatori destinati che richiederanno attenzione nei prossimi mesi, tra rinnovi, contratti da ridiscutere e possibili separazioni. Situazioni differenti, che la dirigenza dovrà valutare tenendo conto delle esigenze tecniche e delle opportunità di mercato.

Situazione rinnovi: il Bologna punta su Bernardeschi

Il nome che sembra avere le maggiori possibilità di proseguire in rossoblù è quello di Federico Bernardeschi. Arrivato a tre reti, il numero 10 è diventato uno dei punti di riferimento della squadra, soprattutto dall’arrivo di Palladino. Il Bologna dispone di un’opzione per prolungare il suo contratto fino al 2028, ma non è escluso, secondo quanto riportato da Marcello Giordano su Il Resto del Carlino, che si possa discutere di un ulteriore anno, fino al 2029.

Moro ed El Azzouzi, il mercato può cambiare i piani dei rinnovi del Bologna

Situazione contrattuale simile per Nikola Moro e Oussama El Azzouzi, entrambi con un’opzione a favore del club per estendere l’accordo fino al giugno 2028. Per il marocchino il prolungamento potrebbe essere anche una tutela in ottica mercato, permettendo al Bologna di gestire con maggiore forza un’eventuale cessione estiva.

Più incerto il futuro del croato, che non è riuscito a conquistare un ruolo da protagonista né con Tedesco né con Palladino. Il suo nome potrebbe tornare sul mercato già a gennaio: il Bologna cerca infatti un’alternativa a Ferguson e Pobega in mezzo al campo e Moro potrebbe diventare una pedina sacrificabile.

Skorupski, Darmian e De Silvestri: appuntamento in primavera

I discorsi più delicati riguardano Lukasz Skorupski e Matteo Darmian, entrambi in scadenza il 30 giugno 2027. Per il polacco non ci sono più opzioni da esercitare: servirà un nuovo accordo. A maggio compirà 36 anni e la società valuterà il suo rendimento e le condizioni fisiche prima di decidere. Sul futuro della porta peseranno anche le situazioni di Ravaglia e Pessina.

Darmian, arrivato da svincolato con un contratto annuale, sarà invece valutato più avanti. Stesso discorso per Lorenzo De Silvestri, il cui futuro viene deciso tradizionalmente di stagione in stagione, considerando anche l’eventuale passaggio a un ruolo dirigenziale. Per questi tre profili l’appuntamento è rimandato a primavera, quando il Bologna avrà un quadro più chiaro delle proprie necessità.

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