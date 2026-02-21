Moro, obiettivo rinnovo

Mercato finito, ma tante operazioni ancora da imbastire per il Bologna. Mentre in campo i Rossoblù tornano a sorprendere, dai piani alti di Casteldebole la dirigenza lavora per programmare la squadra già per la prossima stagione. In questo senso, infatti, Sartori & Co. hanno già imbastito diverse operazioni, confermando i rinnovi per Castro, Odgaard e Ravaglia e, di fatto, acquistando a titolo definitivo Tommaso Pobega. Le trattative, però, non sono concluse, perchè il nuovo Bologna vuole puntare su altri tasselli fondamentali di quello attuale, e proprio per questo sembra essere deciso verso la proposta di rinnovo a Nikola Moro.

Bologna: Moro sempre più al centro, e ora via al rinnovo

Era l’estate del 2022 quando a Casteldebole sbarcava, in prestito con diritto di riscatto dalla Dinamo Mosca, l’allora ventiquattrenne Nikola Moro. Centrocampista duttile, con buone geometrie ed un discreto senso dell’inserimento. Insomma, un bel prospetto da aggiungere alla rosa di Thiago Motta. Peccato che, però, da quell’estate Moro al Bologna abbia quasi sempre avuto un ruolo da gregario. Un po’ una “seconda scelta”, sia in mediana che sulla trequarti dei vari 4-2-3-1 di Motta prima, e di Italiano poi.

Fino a questa stagione, o meglio fino all’ultimo mese di questa stagione. Quello in cui mister Italiano sta provando a rivoluzionare, abbandonando il trequartista e passando, a seconda delle partite, ad un più classico 4-3-3. Modulo in cui, finalmente, il croato può sbizzarrirsi, sia come mediano davanti alla difesa, con compiti di regia ed impostazione, sia su una delle due mezzali, dove può abbinare inserimenti senza palla ad imbucate in profondità per i due esterni.

