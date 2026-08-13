Piccoli, la vecchia idea di Sartori e il feeling col Dall’Ara: gli intrecci che lo hanno portato a Bologna

Da avversario ha dimostrato più volte di saper far male al Bologna, ora Roberto Piccoli è pronto a vestire la maglia rossoblù. L’operazione, avviata da una decina di giorni, è arrivata alla definizione e oggi il centravanti sosterrà le visite mediche. Come riportato su La Repubblica, il trasferimento avverrà in prestito con obbligo di riscatto, per 18 milioni di euro, più il 10% sulla futura rivendita.

Piccoli e il vizio del gol contro il Bologna: ecco la curiosità

Una curiosa inversione di prospettiva per un attaccante che contro il Bologna ha segnato quattro volte in carriera, tre delle quali al Dall’Ara. Il primo episodio risale al novembre 2020, quando il diciannovenne Piccoli vestiva la maglia dello Spezia: suo il gol dello 0-1 nella sfida di Coppa Italia poi vinta dai liguri per 4-2 ai supplementari.

Gli altri tre gol sono arrivati negli ultimi anni, uno per stagione. Nel dicembre 2023, con il Lecce, Piccoli trasformò al 100′ il rigore dell’1-1 al Via del Mare, scatenando le proteste di Thiago Motta. Nel marzo 2025 colpì di testa al Dall’Ara con il Cagliari, prima della rimonta rossoblù firmata dalla doppietta di Orsolini. Infine, nel gennaio scorso, trovò il gol con la Fiorentina sotto il diluvio, in una partita che richiese l’intervento del Var per la convalida della rete.

Piccoli, il pallino di Sartori

Ora il Bologna potrà contare su di lui. Giovanni Sartori lo conosce e lo apprezza fin dai tempi dell’Atalanta e aveva già provato nelle precedenti sessioni di mercato a portarlo sotto le Due Torri. Stavolta ci è riuscito, assicurandosi un attaccante pronto fisicamente e utile anche per permettere ad Artem Dovbyk di avere più tempo per recuperare la condizione.

Piccoli, cresciuto a Sorisole nel settore giovanile dell’Atalanta, si è costruito la propria carriera attraverso diverse esperienze in Serie A fino alla convocazione in Nazionale nell’ottobre 2025. Adesso arriva una nuova sfida: trasformare in gol, con il Bologna, quella che per anni è stata una tradizione da avversario.

Altre situazioni di mercato, ora sbloccate

Intanto, Thijs Dallinga è vicino al trasferimento al Colonia in prestito oneroso per un milione, con diritto di riscatto fissato a 13 milioni. Prosegue anche la trattativa per Jhon Lucumí alla Juventus, con l’operazione che dovrebbe aggirarsi sui 20 milioni.

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