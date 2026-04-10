Rowe sempre più protagonista: i numeri dell’esplosione

Jonathan Rowe è stato inequivocabilmente e indiscutibilmente il migliore del Bologna nella brutta serata di ieri, quando è arrivato il ko contro l’Aston Villa. Un gol, il miracolo di Martinez e un’intraprendenza da vero leader tecnico di una squadra già forte di per sé.

L’inglese ex Norwich City ha siglato il 7° gol della sua stagione, migliorando la statistica personale che vede nell’annata sotto le Due Torri la seconda miglior annata della sua giovane carriera. Per sciorinare ulteriormente i suoi numeri, quello di ieri è il 4° gol in Europa League. A questi si possono aggiungere i 2 segnati in campionato (l’ultimo a Cremona) e uno in Coppa Italia, contro il Parma.

Rowe, la svolta del Bologna

Jonathan sta diventando un giocatore davvero micidiale. Nei primi mesi sotto le Due Torri lo scetticismo era già montato. Alcuni parlavano già di calciomercato sbagliato da parte di Giovanni Sartori, anche e soprattutto perché il ricco investimento fatto sull’ala acquistata dall’OM non stava incidendo.

Gli scettici, però come al solito, non avevano fatto i conti con l’occhio attento di Sartori e del suo staff di osservatori. Rowe ha dato una svolta alla sua stagione in questa seconda parte dell’annata sportiva 2025/26. L’ala inglese è emerso quando i rossoblù ne avevano più bisogno, nel momento più difficile.

Che esplosione!

Il 4 dicembre, giorno del primo “bonus” in maglia felsinea col gol in Coppa Italia contro il Parma, Jonathan ha sbloccato il proprio pallottoliere.

Dall’inizio del 2026 (partendo dal 18 gennaio), Rowe ha segnato 6 gol e servito 4 assist, in 17 partite. Più di un gol o un assist ogni due partite.

Un’esplosione clamorosa da parte dell’ala sinistra inglese. La velocissima ala del Bologna semina regolarmente il panico nelle difese avversarie grazie alla sua tecnica in velocità. Un rendimento che sta ovviamente facendo iniziare le primissime voci di interessi altrui, ma ovviamente sta anche facendo esplodere il suo valore. Per il momento però il Bologna si tiene strettissimo il proprio fantasista britannico.

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