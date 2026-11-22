Quattro anni di distanza sono, in qualsiasi sport, un periodo lunghissimo da raccontare: torniamo indietro all’ottobre 2022, quando Sartori era appena sbarcato a Casteldebole e partiamo da lì. In quel periodo, scrive Massimo Vitali nel suo articolo del Resto del Carlino odierno, a Casteldebole si era da poco consumato l’addio a Sinisa Mihajlovic. Mentre il nostro Direttore Sportivo aveva presentato pochi giorni prima l’olandese Joshua Zirkzee, di cui in molti si innamorarono a Bologna. Eravamo alle prime partite della nuova conduzione tecnica di Thiago Motta, che ancora doveva prendere le misure della sua nuova squadra, la cui classifica in quel periodo diceva 6 punti. 6 punti all’ottava giornata, dove la Juventus aveva infierito all’Allianz Stadium (3 a 0). In quel periodo (anno 2022) proprio l’Udinese, allenata da Andrea Sottil, presentava una classifica scintillante (19 punti), terza dietro a Napoli e Atalanta. Fu proprio in quel frangente che, stupito, il nostro Giovanni proferì le seguenti parole: «Non mi spiego. Se guardo la classifica, non capisco perchè oggi ci siano 13 punti di differenza tra noi e l’Udinese…».

Da quel 2022 sono passati 4 anni

Da quella fotografia le cose sono cambiate e non poco, fino ad arrivare ad oggi: da Motta a Palladino, passando per Italiano (con un piccolo enclave temporale di Tedesco). In questo quadriennio, sotto le Due Torri è successo il meglio: partecipazione alla Champions League, vittoria della Coppa Italia, partecipazione in Europa League.

L’oggi dell’Udinese è speculare al Bologna del 2022. La squadra friulana, la cui panchina è passata da Kosta Runjaic a Paolo Zanetti, langue nei bassi fondi della classifica, con cinque punti, ultima, alla undicesima giornata. Il Bologna, oggi, è a 17 punti, con la possibilità, sempre oggi, di toccare quota 20. Un’Udinese così in ambasce la si ritrova andando indietro con la memoria al campionato 2010/11. Allora alla guida tecnica c’era una vecchia conoscenza del Bologna: Francesco Guidolin che, passato il momento di difficoltà, issò la squadra dei Pozzo, alla fine del campionato, al quarto posto. Un posto che sapeva di Europa, cosa che manca da tempo in Friuli e che a Bologna, invece, dal 2022, abbiamo assaggiato ben due volte.

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