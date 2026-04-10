Bologna FCEuropa League
La moviola di Bologna-Aston Villa: Scharer convince a metà
Tra Goal Line Technology, fuorigioco millimetrici e qualche episodio dubbio, la direzione di Scharer convince solo a metà.
L’arbitro svizzero Scharer, come riportato dal quotidiano Stadio, porta a casa una prestazione sufficiente, ma non priva di ombre. Le sue decisioni fanno discutere soprattutto sul piano disciplinare, mentre sugli episodi più rilevanti riesce comunque a non commettere errori determinanti. Un equilibrio sottile, in una gara dove più della gestione arbitrale è stata la tecnologia a indirizzare i momenti chiave.
Tecnologia protagonista sul gol del Bologna
A prendersi la scena è ancora una volta la tecnologia. La Goal Line Technology assegna il gol al Bologna – più autorete di Konsa che rete di Castro – certificando che il pallone ha oltrepassato, seppur di pochissimo, la linea. Subito dopo, il CrossAir 3D interviene sul possibile fuorigioco: niente sistema SAOT, ma una ricostruzione comunque precisa che evidenzia la posizione irregolare di Castro sul passaggio di Rowe, per una posizione minima di piede oltre il ginocchio destro di Pau Torres.
Dubbi e tecnologia tra rigore e contatti in area
Non mancano le proteste. Il Bologna reclama un rigore per il tocco di Tielemans sul cross di Bernardeschi, ma il pallone colpisce il fianco e non il braccio. Più delicata l’entrata dello stesso Bernardeschi su Rogers, già sbilanciato: un intervento rischioso, su cui un eventuale fischio non sarebbe stato corretto dal Var, pur restando un episodio non evidente.
Sull’azione del gol di Konsa, invece, c’è un contatto tra Pobega e Onana che l’arbitro giudica regolare. Decisione giusta o troppo permissiva?
Direzione tra luci e ombre
Nel complesso, Scharer non brilla. Pesa forse anche la sua posizione di “riserva” per i Mondiali, condivisa con Hernandez, e una squadra arbitrale non al completo: De Almeida si ferma per infortunio durante la gara, sostituito dal quarto ufficiale Kanagasingam, mentre Erni non è inserito nella lista mondiale. Un contesto non ideale, che può aver influito sulla gestione complessiva.
Var senza scossoni
Dal monitor, San svolge il suo compito senza particolari criticità, portando a casa un 6,5. Interventi puntuali e nessuna decisione clamorosa: una serata ordinaria per la sala Var.
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