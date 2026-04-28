Una difesa inefficace e un reparto offensivo che non punge: ora il Bologna è nono

Archiviata anche la trentaquattresima giornata di campionato, ecco che si delinea una nuova classifica di Serie A: a spiccare è il nono posto occupato dal Bologna, che ha perso terreno a causa delle due sconfitte consecutive contro Juventus e Roma.

Bologna-Roma 0-2, Cagliari-Atalanta 3-2 e Lazio-Udinese 3-3: gli highlights dell’ultima giornata di Serie A e la classifica aggiornata

Gli uomini di Vincenzo Italiano sono fermi a 48 punti da due turni e nel frattempo sono stati scavalcati dalla Lazio (che grazie al punto ottenuto dallo spettacolare 3-3 contro l’Udinese è salita in ottava posizione). In questo finale di stagione, per di più, i rossoblù dovranno affrontare uno dei calendari più difficili: dopo la Juve di Spalletti e la Roma di Gasperini, infatti, i felsinei dovranno ancora sfidare il Cagliari, il Napoli, l’Atalanta e, infine, la capolista Inter.

Tra tutte, la partita che sulla carta appare più semplice è proprio quella contro i sardi, attesi allo Stadio Dall’Ara domenica 3 maggio. Il Bologna, insomma, potrebbe avere ancora poche chance di conquistare punti importanti per la classifica. Gli uomini di Fabio Pisacane, sedicesimi con 36 tasselli, arrivano tuttavia dalla grande impresa compiuta in casa propria contro l’Atalanta di Palladino, sconfitta 3-2 grazie alla doppietta dell’ex Cagliari Primavera Paul Mendy e al gol di Borrelli.

La stagione di Ferguson e compagni si concluderà infine con due big match in trasferta: prima ci sarà il Napoli (attualmente secondo e reduce dall’importante 4-0 rifilato alla Cremonese) e poi l’Atalanta (settima a +6 dal Bologna). Dulcis in fundo, i rossoblù ospiteranno l’Inter di Cristian Chivu, che ha consolidato la vetta della graduatoria nonostante il pareggio per 2 a 2 ottenuto contro il Torino.

In altre parole, i felsinei non avranno vita semplice. I veri e propri obiettivi di classifica si sono praticamente esauriti e gli uomini di Vincenzo Italiano possono solo puntare a dare il massimo fino alla fine della stagione. La squadra, però, dovrà lavorare ancora molto, a cominciare dal “traballante” pacchetto difensivo che nelle ultime tre partite tra Serie A ed Europa League ha concesso ben 8 reti. D’altra parte, anche l’attacco è poco efficace: nel girone di ritorno, in effetti, Orsolini, Rowe e soci hanno realizzato solamente 14 reti (di cui ben zero negli ultimi due match). Hanno fatto peggio soltanto Parma (13), Pisa (11), Lecce (10), Cremonese e Verona (6).

La classifica

Inter 79 Napoli 69 Milan 67 Juventus 64 Como 61 Roma 61 Atalanta 54 Lazio 48 Bologna 48 Sassuolo 46 Udinese 44 Parma 42 Torino 41 Genoa 39 Fiorentina 37 Cagliari 36 Lecce 29 Cremonese 28 Verona 19 Pisa 18

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