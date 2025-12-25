Sono ricominciati ufficialmente ieri, i lavori a Casteldebole in vista del ritorno in campionato, domenica, col Sassuolo. Il rientro dall’Arabia Saudita ha lasciato nei Rossoblù un mix di emozioni forti, che sono passate dall’orgoglio e la gioia della vittoria ai rigori con l’Inter alle lacrime di delusione per la sconfitta col Napoli. Emozioni intense, insomma, che hanno sicuramente forgiato l’animo di Orsolini & Co., e che ora accompagneranno la squadra fino alla gara di domenica col Sassuolo. Oltre alle emozioni, però attenzione ai rientri dagli infortuni, perchè l’infermeria di Casteldebole potrebbe presto dare il via libera a Lukasz Skorupski e Remo Freuler.

Rientro vicino per Freuler e Skorupski

Il primo, anche se parzialmente, il via libero l’ha ricevuto ieri. Un allenamento di “test” in cui il metronomo svizzero ha svolto parte del lavoro con i compagni, in parte per recuperare intensità di gioco ed in parte (soprattutto) per testare le condizioni della spalla. Il periodo, infatti, è delicato e, prima di ributtarsi nella mischia, Freuler e lo staff medico dovranno valutare come risponderanno clavicola e articolazione alle prime sollecitazioni e contrasti.

Sembra apparire invece più lontano, al momento, il recupero di Lukasz Skorupski. Il portierone polacco, infortunatosi ai flessori della coscia destra a novembre scorso contro il Napoli, ad oggi non è ancora rientrato in gruppo. Nonostante fosse a Ryiadh con la squadra, infatti, il numero 1, dopo la fase di terapie, ha sempre svolto allenamenti differenziati, senza essere mai reintegrato ufficialmente in gruppo.

Già pronti col Sassuolo o rimandati all’Inter?

Nonostante ciò, stando alle tempistiche stimate dal Bologna, questa o al massimo la prossima dovrebbe essere la settimana del recupero di entrambi, che vorrebbero esserci già domenica contro il Sassuolo. Una soluzione che, al momento, risulta però molto improbabile viste le gravità degli infortuni appena affrontati e l’età di Skorupski e Freuler.

Non sarebbe irrealistico pensare, però, ad un possibile rientro almeno tra i convocati, ma sempre con possibilità radenti allo zero di rivederli in campo. Per Italiano, insomma, la data da segnare sul calendario dovrebbe essere quella del 4 gennaio, quando i Rossoblù andranno a Milano per affrontare l’Inter in un vero e proprio spareggio Champions.

