Supercoppa: torna Skorupski

Skorupski ha il via libera, Freuler no. L’obiettivo di entrambi era accompagnare la squadra in Arabia Saudita per la Supercoppa, però solo uno dei due veterani ha ottenuto il pass: Remo ha messo Milano nel mirino, ma potrebbe tornare tra i convocati già per il match del 28 dicembre contro il Sassuolo. Usufruirà di questa settimana a Casteldebole per recuperare insieme a Casale. Lukasz, invece, prepara i guantoni perché venerdì contro l’Inter potrebbe già tornare tra i pali.

Ritorno verso l’Arabia

Per la Supercoppa sono 4 i portieri convocati da Italiano: oltre i classici Ravaglia, Skorupski e Pessina, anche il giovanissimo classe 2008 Franceschelli, integrato nel gruppo dopo l’infortunio del numero uno. Ottenendo conferma per il viaggio più importante.

Ma quindi chi sarà titolare? Bisognerà aspettare gli allenamenti di oggi e domani prima di avere il verdetto e sapere se Lukasz potrà tornare subito al proprio posto. Difficile certo, ma non impossibile.

La strada del ritorno passa dalla cautela

L’infortunio di Skorupski arrivò lo scorso 9 novembre durante la partita in casa contro il Napoli: dopo neanche 10 minuti di gioco, ecco il cambio, il numero uno per Massimo Pessina (Ravaglia era a sua volta indisponibile). Nota di merito per Federico: in questo mese di titolarità ha garantito una certa sicurezza tra i pali e quindi Italiano potrebbe affidargli il big match con l’Inter. Tutto dipenderà, però, dalle condizioni di Skorupski.

La prima Supercoppa di Lukasz

Titolare o meno, il polacco potrà comunque sedersi in panchina e supportare i compagni, godendosi la sua prima Supercoppa dopo dodici anni in Italia. Skorupski, insieme a Orsolini, è il giocatore più storico della rosa rossoblù e ha spinto forte per essere della spedizione. Ha lavorato per recuperare e ha convinto lo staff medico. Alla fine, è arrivato il via libera: un regalo di Natale anticipato per lui e per tutto il gruppo.

