Il Bologna esce dalla trasferta contro il Venezia con un pareggio che porta anche la firma di Lukasz Skorupski. Come riportato da Stefano Brunetti per Stadio, nel momento in cui i rossoblù hanno rischiato maggiormente di perdere il controllo della partita, soprattutto nella prima frazione, il portiere polacco ha risposto con interventi determinanti, impedendo agli avversari di concretizzare le occasioni create. Non tutto è stato impeccabile: un passaggio sbagliato nel finale del primo tempo ha rischiato di complicare ulteriormente la situazione. Nel bilancio complessivo, però, le parate hanno avuto un peso decisamente superiore alle incertezze, confermando il valore dell’estremo difensore in una gara tutt’altro che semplice.

Da una partenza complicata alla fiducia di Palladino

La prestazione del Penzo si inserisce in un percorso di rilancio iniziato con il cambio in panchina. Dopo un avvio di stagione caratterizzato da qualche errore e dalla concorrenza con il giovane Pessina, Skorupski ha progressivamente ritrovato continuità. La decisione di affidarsi all’esperienza del polacco ha preso forma nel periodo successivo alla sfida con l’Inter, nonostante il risultato negativo di quella partita. Da allora il portiere ha conservato il posto, ripagando la fiducia con prestazioni importanti. Già contro il Monza, quando aveva neutralizzato un rigore, si era rivelato fondamentale per il risultato della squadra.

Il futuro è ancora da scrivere: il rinnovo resta sullo sfondo

Con il pareggio in Veneto, il Bologna di Palladino porta a sei la propria serie di risultati utili consecutivi. Un percorso nel quale Skorupski si sta ritagliando nuovamente un ruolo da protagonista, contribuendo a mantenere competitiva la squadra anche nelle giornate più complicate. A 35 anni, con il traguardo dei 36 ormai vicino, il portiere continua a rappresentare un punto fermo del gruppo. Il contratto in scadenza a giugno apre inevitabilmente una riflessione sul futuro, ma la stagione è ancora lunga: saranno le prossime prestazioni a fornire ulteriori indicazioni sulla possibilità di proseguire insieme. Per il momento, il Bologna può contare su un estremo difensore capace di fare la differenza.

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