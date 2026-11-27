Giornata piena in casa Bologna che è sceso in campo prima con la Primavera e poi contro la prima squadra contro il Venezia. Ma non solo. Ecco tutte le notizie di casa Bologna di oggi venerdì novembre 2026.

Abodi elogia il progetto del Nuovo Stadio di Bologna

Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha espresso entusiasmo e fiducia per il progetto del nuovo stadio del Bologna, sottolineandone il potenziale e la qualità della visione. A margine degli Stati generali della Ripartenza, il ministro ha valorizzato l’iniziativa, auspicando che possa procedere rapidamente. L’idea di un polo polifunzionale, capace di unire sport, imprese e cultura, rappresenta un modello interessante anche per altre città italiane.

Le parole del ministro Abodi.

Calciomercato, Cassa verso il Mantova?

Il Bologna sta già valutando le possibili mosse in vista del mercato invernale e tra i nomi in uscita figura Federico Cassa. Il giovane rossoblù, attualmente in prestito al Catanzaro, potrebbe cambiare destinazione a gennaio, con il Mantova interessato a garantirsi le sue prestazioni. L’ipotesi nasce dal poco spazio trovato finora in Serie B e dalla volontà di favorire la crescita del classe 2006, arrivato in estate nell’ambito dell’operazione Rowe.

I dettagli della possibile operazione.

Bologna Primavera a valanga sull’Albinoleffe

Il Bologna Primavera supera nettamente l’AlbinoLeffe con un convincente 5-1 e centra la quarta vittoria consecutiva in casa. La squadra di Morrone conferma il proprio buon momento e conquista tre punti importanti, grazie a una prestazione offensiva corale. Il successo consente ai rossoblù di raggiungere momentaneamente il secondo posto in classifica, a quota 21 punti, in coabitazione con il Parma, in attesa dei risultati delle altre gare del turno.

La cronaca del successo.

Bologna, pareggio a reti inviolate a Venezia

Il Bologna pareggia 0-0 sul campo del Venezia e rallenta dopo la striscia di quattro vittorie consecutive. Una prestazione sottotono per i rossoblù, che faticano a ritrovare il gioco delle precedenti uscite, pur aumentando la pressione nella ripresa. Nel finale arrivano le occasioni più pericolose, con Pobega e Piccoli fermati dal portiere avversario. La squadra di Palladino porta comunque a casa un punto e ora guarda alla prossima sfida contro la Roma.

La cronaca.

L’analisi di mister Palladino.

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