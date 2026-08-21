Sospiro di sollievo per Tedesco: Vitik si è allenato col gruppo

Con un laconico comunicato del Bologna Fc 1909, si annunciava il rientro in gruppo di Vitik, disponibile quindi per la prima in casa contro la Lazio. Di contro Nicolò Casale rimane ancora fermo ai box, nel tentativo di recupero della migliore condizione, dato che lo porterà ad essere disponibile solo con l’Atalanta. Nicolò ha risentito di un problema agli adduttori, che lo ha tenuto lontano dal campo di allenamento da una settimana circa. E’ evidente che Vitik sarà inserito in distinta e quindi finirà in panchina, ma Domenico Tedesco può tirare un sospiro di sollievo. Questo perchè fino a ieri, con Vitik e Casale ai box, l’unico schierabile al centro come riserva dei centrali, era l’inossidabile De Silvestri. O addirittura Riccardo Pobega, visto contro il Brighton nell’inedito ruolo di centrale di difesa. Dove, per la cronaca, non ha preso gol, nel periodo di suo utilizzo nel ruolo. Ci scusiamo, ma era doverosa

Heggem, Helland, Vitik e….

Le considerazioni sul nucleo dei centrali difensivi, alla luce dell’uscita di Lucumi, pone una seria considerazione: come (e se, ndr) sostituire il colombiano uscente. La riflessione è partita alcune settimane, alla luce dell’uscita di Ilic in direzione Cesena, quando la permanenza di Casale poteva essere messa in dubbio, anche se come quarto.

Rimane il fatto che sono circa due mesi di mercato che al Bologna sono accostati nomi di centrali difensivi, in attesa dell’uscita di Lucumi. Che, puntualmente, qualche giorno fa si è avverata. Fedde Leysen, Lilian Brassier, Diogo Leite, Dominik Prpic sono stati (insieme ad altri che per brevità di trattazione non metteremo) accosttati al Bologna. L’ultimo, Nathan Gassama, sembrerebbe quello buono per rivestire la maglia di quarto centrale (ce lo narrerebbe la sua storia), creando un piccolo dubbio sulla tenuta del pacchetto. Perchè le qualità del colombiano, al momento, non sono presenti fra i centrali in maglia rossoblù. E speriamo che Gassama (se sarà lui il prescelto, ndr) dia una grossa mano a rendere imperforabile la linea Maginot di fronte a Skorupski.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook