Come possiamo quantificare l’erdeità di una squadra, il suo impatto all’interno di una nazione e di un movimento? Le risposte oggettive non ci sono, anche perché lo sport non è una scienza esatta e non esistono dati capaci di offrire analisi perfette. Alcuni potrebbero così suggerire una conta degli scudetti, che però possono dipendere da giocatori stranieri o impatti economici differenti.

Altri, per rispondere alle critiche a cui l’ultima analisi è soggetta, potrebbero proporre un calcolo degli interpreti che la nazionale ha convocato dalla suddetta squadra. Un criterio forse più efficace e che sicuramente favorisce il Bologna, presente nella top 10 per presenze nella selezione maggiore.

Bologna in top 10 tra le squadre azzurre

Nella giornata di oggi, Transfermarkt ha pubblicato la top 15 delle società più rappresentate nella Nazionale azzurra. Al primo posto, comprensibilmente, c’è la Juventus con oltre 2.500 presenze. Il vantaggio della Signora è sostanziale: l’Inter secondo dista quasi 1.000 incontri. La terza squadra sopra al migliaio di presenze è il Milan, che chiude un podio senza sorprese.

Immediatamente dietro alle tre regine del calcio italiano ci sono Roma, Fiorentina, Torino, Lazio e Napoli. Tutte società storiche, anche se i granata stanno perdendo posizioni da decenni e si fanno forza con un nucleo che risale alla prima metà del ventesimo secolo. A chiudere la top 10 ci pensano Bologna e Sampdoria, mentre il PSG quindicesimo è la prima forza straniera in classifica.

Rossoblu in crescita

Il Bologna non avrà vinto scudetti di recente e non sarà partito al meglio in questa stagione, ma comunque continua ad essere un club rappresentato con costanza nelle selezioni azzurre. Anzi, ha suscitato non pochi dubbi la mancata convocazione di Bernardeschi, a cui si aggiunge l’habitué Orsolini femrato soltanto da un infortunio.

A tenere alta la bandiera rossoblu, dunque, ci ha pensato un solido Cambiaghi, ancora energico e attivo sotto la guida di Mancini grazie ad un ritrovato ruolo da esterno alto contro il Belgio (in quella circostanza è stato uno dei pochi titolari a produrre una prestazione quantomeno sufficiente). C’è stata, poi, la prima chiamata per Pessina, ma perché si prenda la scena c’è ancora tempo. L’importante, però, è che i rossoblu restino presenti nella mente dei selezionatori, soprattutto ora che mancano cinque presenze per raggiungere quota 400.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook