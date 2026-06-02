Tedesco – Casting con la dirigenza per la difesa

Il calciomercato non dorme mai: magari si acquieta, resta in disparte per qualche giorno, ma poi rinsavisce e si riaccende. Sartori e Di Vaio proseguono con le valutazioni sul prossimo difensore che vestirà la maglia del Bologna. Seguendo il ragionamento di Dario Cervellati su Stadio, lo stato maggiore felsineo sta aspettando che Domenico Tedesco rientri domani dalle vacanze, per discutere delle mosse future.

La priorità riguarda il reparto difensivo. Data oramai per certa la cessione di Lucumì, su cui il Bologna non fa sconti (almeno 20 milioni euro il prezzo del cartellino) e la ricerca di una squadra per Casale, il Bologna in contatto con Tedesco ha già delineato alcune possibilità.

Tedesco e il calciomercato

Il prossimo allenatore dei rossoblù conosce la rosa e ha già fornito alla dirigenza delle sensazioni su come intervenire per migliorarla. Verrà acquistato un difensore pronto a partire da titolare, da affiancare ad uno tra Heggem o Helland, i quali hanno dimostrato qualità e perseveranza nell’interpretazione del ruolo, offrendo le garanzie richieste.

Riemergono le candidature del recente passato. Piace Freytes, argentino in forza alla Fluminense, così come Otavio trasferitosi un anno fa al Paris FC. Sartori e Di Vaio hanno continuato a visionare questi calciatori, mantenendo i contatti con gli agenti. Il futuro Bologna di Tedesco è interessato anche a Brassier, classe 1999 e difensore del Rennes; anche Leysen, classe 2003 e perno difensivo dell’Union Saint-Gilloise è un possibile obiettivo di mercato. Sartori nei giorni scorsi è volato proprio in Belgio per seguire da vicino alcune situazioni.

Il responsabile dell’area tecnica del Bologna è tornato dalla regione fiamminga con più nomi scritti sul taccuino, che interessano anche altri ruoli. Chi potrebbe finire nel mirino del Bologna, sono: Mathias Delorge (centrocampista del Gent classe 2004), Tibe De Vlieger (centrocampista del Gent classe 2005) e Tiago Araùjo (terzino sinistro del Gent classe 2001).

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