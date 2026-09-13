C’è un filo rosso che lega Domenico Tedesco e uno dei suoi avversari odierni più titolati. L’ex commissario tecnico della nazionale belga, ruolo che il mister degli emiliani ha ricoperto per circa due anni, ritroverà Kevin De Bruyne, stella della selezione e grande ex del Manchester City.

Tedesco e De Bruyne, una storia senza amore

Si potrebbe pensare che, visto l’immenso valore del centrocampista, i rapporti con l’attuale allenatore rossoblu potessero essere ottimali. Sorprendentemente, ad ogni modo, come riportato da Gianluca Sepe de il Resto del Carlino, la scintilla tra i due non è mai scattata. Anzi, nel biennio in cui i loro destini si sono incrociati, tra Domenico e Kevin ci sono state diverse discussioni accese. Per dirla in maniera elegante.

Oggi, per la prima volta, il destino dei due si intreccerà nuovamente. Da avversari, KDB e Tedesco si contenderanno con veemenza una vittoria che potrebbe cambiare sia il cammino dei partenopei sia quello dei felsinei. E chissà se ci sarà un cenno di intesa, magari un abbraccio per far capire che le tensioni sono rimaste nel passato e due grandi professionisti sanno rispettosamente andare avanti. Anche se l’ex Fenerbahce sarà soltanto sugli spalti, sarebbe senz’altro possibile e questo è il bello dello sport.

La formazione di Allegri

Se per i rossoblu quella di oggi sarà una trasferta complicata, va ricordato come anche per i partenopei il momento non sia idilliaco. Una sola vittoria in quattro partite, seguita da tre sconfitte consecutive, rappresenta un bottino troppo magro. Le perplessità sono tante, e Allegri cercherà di scacciarle senza alcuni dei suoi migliori interpreti.

Tra i pali giocherà Milinković-Savić, supportato da una difesa a quattro con Di Lorenzo, Marin, Rrahmani e Spinazzola. A centrocampo sono pronti lo stesso KDB e Gilmour assieme a Lobotka, mentre davanti dovrebbero rifinire Hojlund, Lang e Politano.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook