Theate scalda i motori: potrebbe esordire già domani

Due colpi, due destini completamente diversi. Arthur Theate e Jay Enem sono stati capaci di incendiare il calciomercato rossoblu degli ultimi giorni, eppure le loro strade saranno completamente diverse. Il belga è pronto a diventare un punto di riferimento delle gerarchie difensive, mentre per l’olandese si prospetta un prestito. Ma andiamo per gradi.

Il secondo regno di Arturo

Di certo lo ricorderanno tutti i tifosi quel ragazzo belga con il codino che sembrava essere arrivato direttamente da un’altra epoca. Il suo addio era stato troppo rapido, appena dodici mesi dopo l’ingaggio, ma Arthur era sicuro che la sua strada lo avrebbe riportato sotto le Due Torri, non dicendo addio ma arrivederci al suo popolo. Popolo che ora riabbraccia dopo quattro anni.

Il suo impatto sarà rapidissimo, su questo non ci sono dubbi. Con la fumata bianca attesa oggi, come riportato da Stefano Brunetti nel numero odierno di Stadio, Domenico Tedesco, che già lo aveva allenato nella Nazionale belga, potrebbe scegliere di portarlo addirittura a Bergamo, in un match che dovrebbe iniziare poco più di ventiquattro ore dopo l’ufficialità del suo ritorno.

Theate per oggi, Enem per domani

Sartori e il Bologna credono nelle potenzialità di Enem. Per il ragazzo di Amsterdam, però, il destino sarà molto diverso rispetto a quello del futuro compagno ex Rennes ed Eintracht. L’olandese pare infatti prossimo al ritorno a Belgrado, che dovrebbe prepararlo al futuro in rossoblu o a una plusvalenza, a seconda delle sue prestazioni. L’obiettivo di Jay sarà convincere la madrepatria di meritare un posto in rosa per un futuro a breve termine: solo il tempo ci dirà se ci sarà riuscito.

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