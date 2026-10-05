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Calciomercato Bologna, l’infortunio di Dallinga può cambiare i piani sul mercato: ecco perché
La doppietta all’esordio aveva riacceso le speranze, poi il crociato ha fermato Dallinga. Ora anche il suo futuro al Colonia è da valutare.
La doppietta all’esordio in Bundesliga aveva acceso una luce sul futuro di Thijs Dallinga. Dopo le difficoltà vissute a Bologna, l’attaccante olandese sembrava aver trovato nel Colonia l’ambiente giusto per rilanciarsi. Poi, durante una semplice amichevole, il ginocchio destro ha rimesso tutto in discussione.
L’episodio dell’infortunio
L’infortunio è arrivato nel test contro il Viktoria Köln, disputato durante la sosta per le nazionali. Un contrasto, una torsione del ginocchio e l’uscita dal campo accompagnato dallo staff. Gli accertamenti hanno poi confermato la diagnosi peggiore: lesione del legamento crociato anteriore.
Dallinga, un’altra difficoltà
Il recupero da un infortunio di questo tipo richiede tempi lunghi. Se dovesse essere necessario intervenire chirurgicamente, il ritorno in campo potrebbe slittare fino alla prossima estate.
Prospettiva pesantissima per l’attaccante: «Un incubo è diventato realtà», scrive Dallinga sui social, promettendo di fare il possibile per tornare quanto prima. Sta tutta in queste parole la delusione dell’olandese per un infortunio arrivato nel momento in cui la sua esperienza tedesca sembrava finalmente decollare.
Bologna-Colonia, il riscatto di Dallinga è in bilico: cosa può succedere?
Il problema fisico cambia anche i piani del Bologna. Il prestito al Colonia prevede un diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro, cifra che i rossoblù speravano forse di incassare al termine della stagione. Con un lungo stop davanti, però, il futuro diventa molto più incerto.
I due club, secondo quanto riportato da Dario Cervellati sul Corriere dello Sport, starebbero valutando anche l’ipotesi di interrompere anticipatamente il prestito, con un possibile ritorno di Dallinga a Bologna già a gennaio per proseguire la riabilitazione. Una soluzione ancora da definire, mentre rimane invariato il contratto dell’olandese con i rossoblù, valido fino al giugno 2028.
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