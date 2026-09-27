Bologna, tra fischi e fiducia: le parole del popolo rossoblù

Il bottino atteso in casa Bologna, a questa prima sosta Nazionali, non era certamente di due punti nelle prime cinque giornate. L’1-1 contro il Torino si è concluso al Dall’Ara con qualche fischio, ma anche un segnale opposto: i tifosi, pur preoccupati, non sembrano intenzionati a voltare le spalle alla squadra e a Raffaele Palladino. A riportare le parole di alcuni esponenti della tifoseria rossoblù è Massimo Vitali su Il Resto del Carlino. Ecco le principali dichiarazioni.

I tifosi del Bologna e la (passata) fiducia in Tedesco

Il cambio in panchina, arrivato dopo l’esonero di Domenico Tedesco, ha modificato gerarchie e meccanismi. Andrea Coppari, voce del Centro Bologna Clubs, ricorda l’entusiasmo con cui era stato accolto il tecnico belga, ma invita ora a guardare il presente e il futuro.

«Nonostante tutto bisogna avere fiducia. Con Tedesco eravamo tutti molto carichi, sia per il curriculum dell’allenatore che per il modo in cui si era posto con noi tifosi. Poi sono emersi problemi, legati ad alcune incomprensioni tra lui e la squadra, e la società ha deciso di cambiare».

Andrea Coppari: «sostenere sempre»

Secondo Coppari, però, il Bologna avrebbe raccolto meno di quanto meritato per le prestazioni offerte: «Adesso dico forza Palladino». Anche perché, ricorda, in passato è già capitato di assistere a partenze complicate e finali di stagione differenti, come con Motta e Italiano.

I fischi del Dall’Ara non vengono interpretati necessariamente come una rottura: «Io sono per la linea del sostenere sempre, ma bisogna considerare che negli ultimi mesi abbiamo visto quasi solo sconfitte».

Il vissuto e il mercato

Dalla Curva Bulgarelli è arrivata invece una risposta ancora più netta dai tifosi: al termine di Bologna-Torino, cori e applausi hanno accompagnato la squadra. Daniele Torrisi, storico esponente della Vecchia Guardia, guarda oltre il momento negativo: «Dopo quattro anni bellissimi viviamo un momento no, ma so che prima o poi finirà. Nel calcio la ruota gira».

Anche il mercato è un tema discusso, soprattutto per le partenze che hanno ridotto le certezze della rosa. «Senza le cessioni degli ultimi anni oggi avremmo un Bologna da prime cinque», sostiene Torrisi.

La fiducia, però, rimane. Mirco Montebugnoli, presidente di Futuro Rossoblù, ribadisce il sostegno a squadra, società e Palladino, confidando anche in eventuali interventi a gennaio. Ora, però, il campo offre già una risposta da cercare: «Sarei più tranquillo conquistando i tre punti a Lecce».

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