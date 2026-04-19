Juventus-Bologna: duecento rossoblù a Torino nonostante costi e calendario

Nel giro di pochi giorni, due immagini molto diverse ma legate dallo stesso filo. Da una parte i 2.200 tifosi rossoblù presenti a Birmingham per il quarto di Europa League, dall’altra i circa duecento attesi all’Allianz Stadium contro la Juventus. Numeri lontani, certo, ma che raccontano una stessa storia: quella di una tifoseria che, anche quando cala nei numeri, continua comunque a esserci.

Trasferta europea da record

Quella al Villa Park, nonostante tutto, è stata una notte speciale, di quelle destinate a restare. I 2.200 bolognesi presenti in Inghilterra hanno risposto a un appuntamento storico, accompagnando la squadra in un quarto di Europa League che ha richiesto entusiasmo, energie e anche un importante sforzo economico. Non era una partita qualsiasi, e la risposta del pubblico lo ha dimostrato chiaramente.

Fedeltà in trasferta, anche a Torino

Poi arriva Torino e il dato cambia: come riportato da “Il Resto del Carlino” nell’articolo di Massimo Vitali, meno di duecento tifosi nel settore ospiti, uno dei numeri più bassi degli ultimi anni in casa della Juventus. Ma davvero è solo un calo? Oppure è il segno di una presenza che resiste nonostante tutto? Perché, a pochi giorni da una trasferta così impegnativa, esserci ancora assume un valore diverso.

Quando la trasferta pesa anche sul portafoglio

La spiegazione è piuttosto lineare. Chi ha scelto di vivere la notte di Birmingham ha dovuto mettere mano al portafoglio in modo significativo. E in un arco di tempo così breve, affrontare un’altra trasferta diventa complicato. È inevitabile che le energie, anche economiche, si concentrino sull’evento più importante.

Tra impegni e calendario complicato

A pesare è anche la collocazione della partita: domenica sera alle 20:45, con il lunedì lavorativo alle porte per molti. Viene quasi spontaneo chiedersi: quanti tifosi avrebbero potuto essere allo Stadium con un orario diverso? Forse qualcuno in più. Resta anche il confronto con altre squadre impegnate in coppa, come la Fiorentina, che hanno potuto contare su ventiquattr’ore in più di recupero.

Alla fine, malgrado tutto, all’Allianz ci saranno circa duecento tifosi rossoblù pronti a supportare la squadra.

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