Torino-Bologna 1-2: un arbitraggio accettabile con qualche sbavatura (Stadio)

Il digiuno del Bologna si è finalmente interrotto: dopo le quattro sconfitte consecutive contro Fiorentina, Genoa, Milan e Parma, i rossoblù di Vincenzo Italiano hanno dato segnali di ripresa vincendo 2 a 1 a Torino. A decidere il match contro i granata un autogol di Nikola Vlasic (anche autore del momentaneo pareggio della squadra di casa) e la rete di Santi Castro (al suo nono centro stagionale, di cui 7 in campionato).

L’arbitraggio di Torino-Bologna 1-2: Fourneau equo e coerente, anche se un po’ severo su Sohm e Vlasic

La partita dello Stadio Olimpico Grande Torino non è caratterizzata da errori arbitrali particolarmente evidenti, clamorosi o impattanti. Cosa non scontata, visto le discutibili decisioni arbitrali delle ultime gare. Il fischietto Francesco Fourneau ha diretto il match in modo equo e coerente e non è mai stato tratto in inganno da episodi dubbi, pur apparendo forse un po’ troppo severo in un paio di occasioni.

L’ammonizione di Sohm, ad esempio, non c’era. Fourneau ha estratto il cartellino giallo dopo un’entrata in scivolata del centrocampista svizzero su Casadei. L’intervento, però, era regolare: il neoacquisto del mercato invernale rossoblù, sbarcato sotto le Due Torri da Firenze, aveva toccato il pallone. Anche il giallo a Vlasic, ammonito a pochi minuti dal 90′, è stato esagerato. Giuste, invece, le ammonizioni di Maripan e Gineitis, rispettivamente al 20′ del primo tempo e al 6′ della ripresa. In generale, gli interventi fallosi sanzionati da Fourneau sono stati 24 (14 del Torino e 10 del Bologna). La sala Var, infine, è stata chiamata in causa solamente una volta. Il signor Nasca ha dovuto solo controllare che la posizione di Zapata nell’azione del pareggio granata fosse regolare.

Finiti i 90′, i felsinei sono riusciti a portare a casa tre punti importantissimi per la classifica (che al momento li vede ottavi con 33 punti, a -9 dalla zona Europa) ma soprattutto per il morale.

(Fonte: Stadio, Dario Cervellati)

