Torino-Bologna 1-2: un arbitraggio accettabile con qualche sbavatura (Stadio)

La gestione di Foruneau in Torino-Bologna è stata nel complesso accettabile, seppure con qualche errore qua e là

Santiago Castro in Torino-Bologna 1-2 (© Bologna FC 1909)
Il digiuno del Bologna si è finalmente interrotto: dopo le quattro sconfitte consecutive contro Fiorentina, Genoa, Milan e Parma, i rossoblù di Vincenzo Italiano hanno dato segnali di ripresa vincendo 2 a 1 a Torino. A decidere il match contro i granata un autogol di Nikola Vlasic (anche autore del momentaneo pareggio della squadra di casa) e la rete di Santi Castro (al suo nono centro stagionale, di cui 7 in campionato).

L’arbitraggio di Torino-Bologna 1-2: Fourneau equo e coerente, anche se un po’ severo su Sohm e Vlasic

La partita dello Stadio Olimpico Grande Torino non è caratterizzata da errori arbitrali particolarmente evidenti, clamorosi o impattanti. Cosa non scontata, visto le discutibili decisioni arbitrali delle ultime gare. Il fischietto Francesco Fourneau ha diretto il match in modo equo e coerente e non è mai stato tratto in inganno da episodi dubbi, pur apparendo forse un po’ troppo severo in un paio di occasioni.

L'undici titolare del Bologna contro il Torino (© x.com Bologna FC 1909)

L’ammonizione di Sohm, ad esempio, non c’era. Fourneau ha estratto il cartellino giallo dopo un’entrata in scivolata del centrocampista svizzero su Casadei. L’intervento, però, era regolare: il neoacquisto del mercato invernale rossoblù, sbarcato sotto le Due Torri da Firenze, aveva toccato il pallone. Anche il giallo a Vlasic, ammonito a pochi minuti dal 90′, è stato esagerato. Giuste, invece, le ammonizioni di Maripan e Gineitis, rispettivamente al 20′ del primo tempo e al 6′ della ripresa. In generale, gli interventi fallosi sanzionati da Fourneau sono stati 24 (14 del Torino e 10 del Bologna). La sala Var, infine, è stata chiamata in causa solamente una volta. Il signor Nasca ha dovuto solo controllare che la posizione di Zapata nell’azione del pareggio granata fosse regolare.

Finiti i 90′, i felsinei sono riusciti a portare a casa tre punti importantissimi per la classifica (che al momento li vede ottavi con 33 punti, a -9 dalla zona Europa) ma soprattutto per il morale.

(Fonte: Stadio, Dario Cervellati)

