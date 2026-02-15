Torino vs Bologna 1 a 2 – Sohm:«Ho trovato un gruppo positivo»

Arrivato nel mercato di “riparazione” di gennaio, Simon Sohm è sceso in campo oggi fra gli 11 titolari per la prima volta contro il Torino. Un giocatore, per dirla “alla Brocchi, che sembrava essersi quasi nascosto durante la partita, ma che invece ha dato equilibrio e sostanza al centrocampo rossoblù. Centrocampo spesso a tre, dove lui ha giocato bene sia nella fase di possesso che di non possesso, sfiorando, anche, un gol d’autore.

Sohm, avete fatto una grande partita, siete tornati alla vittoria, ma voglio analizzare con Te un’immagine, la parata di Paleari sul Tuo tiro. E’ stata una parata incredibile, raccontaci…

«A me è sembrato che fosse già entrata la palla, ma (il portiere) ha fatto una grande parata. Si ha fatto un miracolo, come si dice in Italia. Stavo quasi per esultare…sarà per la prossima».

La Tua posizione tattica. Pensavamo all’inizio che Tu potessi giocare da trequartista, sotto Castro, invece avete fatto un centrocampo a tre. Hai dato equilibrio, hai dato sostanza, hai dato qualità, quasi facendo un grande gol. E’ questo quello che Vi ha chiesto Italiano, prima della partita, cercare di avere un pò più di equilibrio in più in mezzo al campo?

«All’inizio ho giocato un pò più basso e poi mi ha detto (Italiano, ndr) di alzarmi un pò, così da creare più spazio per i compagni. Penso che oggi abbiamo fatto una bella partita anche tatticamente».

Sohm che gruppo hai trovato, nel senso che sei arrivato in un momento di difficoltà del Bologna. però noi continuavamo a dire, anche in telecronaca, che questa squadra ha sempre fatto la prestazione. Che clima si respira nello spogliatoio, visto che eravate consci che prima o poi doveva girare la ruota?

« Io ho trovato un gruppo molto positivo, anche in questo momento. Quando sono arrivato ho trovato una squadra molto positiva. Ma penso sia normale che una squadra, che ha fatto molto bene negli ultimi due anni, che possa arrivare un momento difficile, come è stato adesso. Penso che se facciamo del nostro meglio ogni giorno possiamo uscire da questa situazione e oggi è stato uno step (contro il Torino) in questa direzione».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook