Tra vecchi ricordi e voglia di rivincita: Berna e João tornano allo Stadium… da avversari

L’ultima volta al Dall’Ara è finita con le lacrime sotto al settore dei tifosi bianconeri. Stasera, però, Federico Bernardeschi è pronto a tornare allo Stadium con la maglia del Bologna, deciso a riscattare dopo la disfatta di Birmingham. Le stagioni sotto la Mole rappresentano il passato, mentre il presente è tinto di rossoblù: quei colori che gli hanno permesso di tornare a brillare sotto i riflettori europei dopo le stagioni a Toronto. Un sentimento di gratitudine che sicuramente ha provato anche João Mario, rinato grazie alla fiducia di Vincenzo Italiano. Dopo essere scivolato ai margini delle rotazioni prima con Tudor e poi con Spalletti, in rossoblù si è ritagliato lo spazio necessario per tornare a emergere. Adesso non resta che dimostrarlo anche nella sua vecchia casa.

Juventus-Bologna è anche la partita di Bernardeschi e Joao Mario

Per rialzarsi dopo Birmingham, il Bologna si affida anche all’esperienza di Bernardeschi contro la sua ex squadra. E non sarà un compito semplice: l’ultima vittoria trasferta contro la Juventus risale al 26 febbraio 2011. Allora i rossoblù conquistarono i tre punti grazie alla doppietta dell’ex Di Vaio. E chissà che anche stavolta possa essere un ex a decidere la partita. La crescita esponenziale dell’attaccante di Carrara nelle ultime settimane lo candida fortemente a essere uno dei protagonisti, così come João Mario. È stato lui a sbloccare l’ultima trasferta allo Zini, e i suoi tifosi si augurano che possa ripetersi anche stasera. L’occasione ideale per dimostrare a Spalletti che ha sbagliato a rinunciare a lui così presto.

Sentimenti diversi, stesso obiettivo: per superare una grande sconfitta serve una grande vittoria. Bernardeschi e João Mario saranno gli osservati speciali di questo Juventus-Bologna, e daranno il massimo per far tornare il sorriso al popolo rossoblù.

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