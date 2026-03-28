Il Trio delle Meraviglie: la formula del Bologna per l’impresa contro l’Aston Villa

È il trio che ha trascinato il Bologna ai quarti di finale di Europa League contro l’Aston Villa: Castro, Bernardeschi e Rowe, gli uomini di cui Vincenzo Italiano non può più fare a meno. Titolari sia nella gara d’andata che in quella di ritorno, contro la Roma hanno fatto la differenza: autori di tre assist e quattro gol, sono coloro che porteranno nuovamente migliaia di tifosi bolognesi al Villa Park di Birmingham.

Il trio delle meraviglie: Castro, Bernardeschi e Rowe

Dall’inizio del campionato, Italiano ha schierato questo tridente dal primo minuto in cinque occasioni, a partire dalla sfida di Europa League contro il Celta Vigo. Una partita decisa dalla doppietta di Federico Bernardeschi, ormai giocatore decisivo per definizione. Non l’ha fermato nemmeno la frattura alla clavicola rimediata nella finale di Supercoppa Italiana: due mesi dopo serviva già a Castro l’assist vincente contro il Torino.

Il filo rosso che lega i successi del Bologna passa sempre da loro tre. Erano in campo dal primo minuto nella vittoria per 1-0 contro il Brann e, soprattutto, nei 210 minuti totali della doppia sfida contro la Roma, vero emblema della loro intesa.

Nella gara d’andata al Dall’Ara, Jonathan Rowe ha servito l’assist per il gol di Bernardeschi, mentre in quella di ritorno lo ha fatto per Castro, che a sua volta ha ricambiato il favore all’inglese. Il tiro dal dischetto di Bernardeschi prima e la giocata perfetta messa in piedi da Dallinga e Cambiaghi poi, hanno decretato l’accesso del Bologna ai quarti di finale di Europa League.

La “formula magica” del Bologna per affrontare l’Aston Villa

La statistica è netta: con Castro, Bernardeschi e Rowe in campo dal primo minuto, il Bologna non sa cosa significhi perdere (fatta eccezione per l’ultima gara conto la Lazio, dove però sulla destra giocava Orsolini). Una sinergia che mescola esperienza, fame ed esplosività in una soluzione vincente. Contro l’Aston Villa, sarà proprio la tenuta di questa “formula magica” a decretare l’esito del doppio confronto, prima al Dall’Ara, poi al Villa Park.

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