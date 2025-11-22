Udinese-Bologna (0-3), Bernardeschi: «Questo è il risultato di quello che siamo»

Se è un sogno non svegliateci. Il Bologna, arrivato al Bluenergy Stadium senza cinque titolarissimi, non si è lasciato intimidire e ha inflitto una pesante sconfitta all’Udinese, salendo momentaneamente al primo posto della classifica.

Dopo un primo tempo non proprio ottimo, caratterizzato dall’errore di Orsolini dagli undici metri, nella ripresa i rossoblù hanno fatto vere e proprie scintille.

Pobega fa una doppietta in soli cinque minuti (54′ e 59′) e successivamente nel recupero, ci pensa Bernardeschi a firmare il 3-0. Il numero 10 approfitta al 94′ di un pasticcio della difesa friulana che regala di fatto il pallone al rossoblù a un passo dalla porta. Da lì Berna non può sbagliare e manda in delirio il settore ospiti composto da oltre 2000 tifosi rossoblù in trasferta.

Bernardeschi dopo Udinese-Bologna: «È bello stare qua»

Proprio Bernardeschi ha rilasciato un breve commento sulla sua prestazione in Udinese-Bologna. Queste le sue parole: «Questa è una squadra fantastica, con tanti valori sani. Il Mister è un grande condottiero e la società è composta da brave persone e ottimi professionisti. Questo è il risultato di quello che siamo, è bello stare qua».

Bernardeschi si è finalmente sbloccato: può fare la differenza

Ora che anche Bernardeschi si è sbloccato, il Bologna può contare su un’arma in più per fare male. Vincenzo Italiano aveva detto che nel momento in cui l’ex Toronto si fosse ri-abituato ai ritmi della Serie A, allora il suo piede avrebbe fatto la differenza ad ogni partita. Speriamo che da questo momento in avanti sia un’ascesa per Berna, come del resto, si spera possa esserlo per questo Bologna che non corre, ma vola.

