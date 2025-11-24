Udinese-Bologna 0-3: Il Bologna da 1 a 10

Che momento, che squadra! Annullare la maledizione di Udine era un compito arduo, e il rigore sbagliato sapeva di maledizione. Ma, alla fine, il risultato è arrivato, grazie ad un secondo tempo dominante. E Bologna s’innamora…

1- Il gol di Bernardeschi al Bologna

Prima rete con la maglia del Bologna per il pittore con la dieci. Ed è un gol meritato, cercato, voluto, simbolo di una crescita continua che, ora, lo sta rendendo una delle voci più autorevoli del gruppo.

2- Le reti di Pobega

Di certo, se poco prima del fischio di inizio qualcuno avesse pronosticato la doppietta di Pobega, non ci avrebbero creduto in molti. Ma, come per il suo compagno toscano, la gara di sabato è il culmine di un percorso che, dopo il rientro dall’infortunio, lo ha visto sempre più dentro all’anima pulsante dello schieramento di Italiano. Con la sua eccellente finalizzazione, può essere un jolly da giocare anche nelle gare chiuse, e lo ha dimostrato al massimo.

3- I lanci di De Silvestri

Il Sindaco è tornato in campo e, come ogni volta, è riuscito a fare il suo senza patemi. Fatica, ovviamente, ma con cuore ed esperienza compensa tutto, cadendo sempre in piedi come i gatti e fornendo un contributo prezioso.

4- Grandi occasioni per il Bologna

Non male il secondo tempo dei rossoblu, e lo confermano anche gli xG. Dagli 0.84 della prima frazione, con una grande occasione, il dato è quasi raddoppiato, raggiungendo 1.38 e altre tre chance concrete. Non solo reti, ma anche gioco, spinta e un’energia ritrovata che, dopo la sosta, non era scontata.

5- I recuperi di Heggem

Non ci sono più aggettivi per definire questo ragazzo. Gioca sempre senza inciampare, con rigore e tranquillità al contempo. E non sembra intenzionato a smentirci.

6- I contrasti di Orsolini

Un punto se lo merita, il combattivo Orso. Dopo il rigore sbagliato, il primo paratogli in campionato, non era facile rialzarsi. Eppure, per la squadra e il suo popolo, il sette ha saputo mettersi nei panni dell’uomo assist, trovando soluzioni ad una secca che poteva diventare preoccupante. Anche così si superano le crisi e, forse, qualche anno fa avrebbe smesso di essere presente all’interno della partita. Il gol tornerà, ciò che conta ora è la vittoria.

7- Trasferte in A

Dopo una partenza complessa, i ragazzi di Italiano hanno aggiustato il mirino fuori casa. Tre successi e un pareggio nelle ultime quattro gare esterne in A sono il miglior segnale possibile per una società che, in casa, pure prima non temeva nessuno.

8- I duelli aerei di Casale

Bello rivederlo da titolare, perché, oltre a spingerci verso una riflessione che ritroverete più avanti nell’articolo, ci ha permesso ancora una volta di capire quanto sia sottovalutata la sua esperienza. Ha giocato meno dei compagni, anche l’anno scorso, senza mai proferire parole fuori posto e, soprattutto, a parte un paio di errori all’inizio, ha trovato la sua velocità di crociera. Merita.

9- I duelli di Castro

Lotta come un leone, anche contro difese fisiche e complesse come quella dell’Udinese. Di fronte a strade ripide, non si sottrae mai al suo destino, come un cavaliere senza macchia e senza paura.

10- I passaggi tentati da Dominguez nella metà campo avversaria

Benja, finalmente Benja! Dopo due mesi nei quali ha giocato poco, finalmente ha avuto una chance dall’inizio. E non ha affatto deluso. Questo indizio ci deve far capire il livello e la profondità della rosa felsinea. Ma, forse, già ci pensano gli eccellenti risultati dell’ultimo periodo.

Fonte: Sofascore

