Udinese-Bologna sotto traccia – Moro, una garanzia

Contro l’Udinese l’azione del primo gol di Pobega è partita da Nikola Moro: il croato, fin troppo sottovalutato, è in continua crescita.

1 ora fa

Federico Bernardeschi e Nikola Moro festeggiano dopo Udinese-Bologna (0-3)(© Bologna FC 1909)

Sono passate quasi 48 ore dal triplice fischio di Udinese-Bologna, ma l’entusiasmo e l’adrenalina sono ancora ben presenti nel corpo dei tifosi rossoblù. Il risultato schiacciante di 3-0 è stata una risposta importantissima dei felsinei che, nonostante l’emergenza infortuni, hanno portato a casa una vittoria che li ha catapultati al primo posto della classifica, anche se solo per qualche ora.

Tre punti preziosi che denotano la qualità dei rossoblù e la bravura di Italiano nel saper coinvolgere tutti. Da sottolineare infatti, che con l’esordio di Sulemana, il tecnico ha utilizzato tutti e 27 i rossoblù della rosa, persino il giovanissimo Massimo Pessina.

Udinese-Bologna: una coppia inedita (e vincente) a centrocampo

Ormai la piazza rossoblù ha capito che di Italiano si deve fidare: il tecnico sa tirar fuori il meglio dai suoi ragazzi e il semplice fatto di non far sentire la mancanza di pedine cardine come Skorupski, è caratteristica delle grandi squadre.

Contro l’Udinese, il Bologna è partito con un centrocampo inedito. Freuler infatti, è ancora assente per l’intervento alla clavicola e Italiano ha voluto far riposare Ferguson dopo l’impresa fatta con la sua Scozia per la qualificazione al Mondiale.

La coppia Pobega-Moro non ha mai giocato insieme dall’inizio della stagione eppure, si è rivelata l’ennesima scommessa vincente.
Un super Pobega ha fatto doppietta, e il primo gol dell’ex Milan è stato possibile proprio grazie a Moro. Una parabola perfetta del croato ha raggiunto e ispirato Orsolini permettendo al numero 4 di sbloccare la partita.

L’esultanza di Tommaso Pobega in Udinese-Bologna 0-3 (© Bologna FC 1909)

Moro: l’Udinese la sua preda preferita da quando è a Bologna

Moro sta vivendo la sua quarta stagione a Bologna e, con le direttive di Vincenzo Italiano, sta migliorando ad ogni gara. Da sottolineare anche, che l’Udinese è forse la sua preda preferita in assoluto.

Nel suo primo anno sotto le Due Torri infatti, Moro diede prove delle sue qualità proprio a Udine.  Il 15 gennaio 2023, fornì l’assist per Sansone che riaprì la partita poi terminata 1-2 grazia al secondo gol di Posch.

Poi, nella gara di ritorno al Dall’Ara finita 3-0, fece il suo primissimo gol in rossoblù su assist di Barrow, ricambiando poi il favore all’attaccante servendogli il pallone per il terzo gol che chiuse la gara.

Nikola Moro dopo il gol contro il Pisa(© Bologna FC 1909)

Il croato è in continua crescita, Italiano non se n’è mai voluto privare

La prima stagione sotto le Due Torri è stata la più fruttuosa per il croato con una rete e 3 assist (di cui come detto, 1 rete e due assist contro i friulani). Ha totalizzato un solo gol l’anno successivo, mentre ha concluso la scorsa stagione con due assist.

Quest’anno, il croato è partito con il piede giusto e ha già siglato il suo primo gol stagionale a Pisa con una punizione a dir poco immacolata. Passaggi precisi ed equilibrio a centrocampo: l’apporto di Moro al Bologna è fondamentale, nonostante non se ne parli così tanto. Un giocatore forse fin troppo sottovalutato, ma non da Italiano, che non ha mai voluto privarsene.

Freuler sarà assente ancora un po’ e ora che, oltre a campionato ed Europa League si avvicinano gli impegni di Coppa Italia e Supercoppa, è bello sapere di poter contare su giocatori altrettanto affidabili, seppur con qualità diverse.  

