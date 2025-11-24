Udinese-Bologna sotto traccia – Moro, una garanzia

Sono passate quasi 48 ore dal triplice fischio di Udinese-Bologna, ma l’entusiasmo e l’adrenalina sono ancora ben presenti nel corpo dei tifosi rossoblù. Il risultato schiacciante di 3-0 è stata una risposta importantissima dei felsinei che, nonostante l’emergenza infortuni, hanno portato a casa una vittoria che li ha catapultati al primo posto della classifica, anche se solo per qualche ora.

Tre punti preziosi che denotano la qualità dei rossoblù e la bravura di Italiano nel saper coinvolgere tutti. Da sottolineare infatti, che con l’esordio di Sulemana, il tecnico ha utilizzato tutti e 27 i rossoblù della rosa, persino il giovanissimo Massimo Pessina.

Udinese-Bologna: una coppia inedita (e vincente) a centrocampo

Ormai la piazza rossoblù ha capito che di Italiano si deve fidare: il tecnico sa tirar fuori il meglio dai suoi ragazzi e il semplice fatto di non far sentire la mancanza di pedine cardine come Skorupski, è caratteristica delle grandi squadre.

Contro l’Udinese, il Bologna è partito con un centrocampo inedito. Freuler infatti, è ancora assente per l’intervento alla clavicola e Italiano ha voluto far riposare Ferguson dopo l’impresa fatta con la sua Scozia per la qualificazione al Mondiale.

La coppia Pobega-Moro non ha mai giocato insieme dall’inizio della stagione eppure, si è rivelata l’ennesima scommessa vincente.

Un super Pobega ha fatto doppietta, e il primo gol dell’ex Milan è stato possibile proprio grazie a Moro. Una parabola perfetta del croato ha raggiunto e ispirato Orsolini permettendo al numero 4 di sbloccare la partita.

Moro: l’Udinese la sua preda preferita da quando è a Bologna

Moro sta vivendo la sua quarta stagione a Bologna e, con le direttive di Vincenzo Italiano, sta migliorando ad ogni gara. Da sottolineare anche, che l’Udinese è forse la sua preda preferita in assoluto.

Nel suo primo anno sotto le Due Torri infatti, Moro diede prove delle sue qualità proprio a Udine. Il 15 gennaio 2023, fornì l’assist per Sansone che riaprì la partita poi terminata 1-2 grazia al secondo gol di Posch.

Poi, nella gara di ritorno al Dall’Ara finita 3-0, fece il suo primissimo gol in rossoblù su assist di Barrow, ricambiando poi il favore all’attaccante servendogli il pallone per il terzo gol che chiuse la gara.

Il croato è in continua crescita, Italiano non se n’è mai voluto privare

La prima stagione sotto le Due Torri è stata la più fruttuosa per il croato con una rete e 3 assist (di cui come detto, 1 rete e due assist contro i friulani). Ha totalizzato un solo gol l’anno successivo, mentre ha concluso la scorsa stagione con due assist.

Quest’anno, il croato è partito con il piede giusto e ha già siglato il suo primo gol stagionale a Pisa con una punizione a dir poco immacolata. Passaggi precisi ed equilibrio a centrocampo: l’apporto di Moro al Bologna è fondamentale, nonostante non se ne parli così tanto. Un giocatore forse fin troppo sottovalutato, ma non da Italiano, che non ha mai voluto privarsene.

Freuler sarà assente ancora un po’ e ora che, oltre a campionato ed Europa League si avvicinano gli impegni di Coppa Italia e Supercoppa, è bello sapere di poter contare su giocatori altrettanto affidabili, seppur con qualità diverse.

