Italiano post Udinese-Bologna (0-3): «Questa squadra non si abbatte mai»

Lo 0-3 del Bluenergy Stadium tra Udinese e Bologna vale il primo posto momentaneo dei rossoblù in campionato. Le parole di Vincenzo Italiano a fine gara.

Il post-partita di Italiano di Udinese-Bologna (0-3)

Sulla partita: «Sapevamo che oggi sarebbe stata dura, siamo riusciti a reggere il colpo nel primo tempo, poi i due gol ci hanno spianato un po’ la strada. Tutti i ragazzi che hanno giocato meno si sono comportati bene. Dedico la vittoria e il piazzamento in classifica alla società, ho visto il presidente felice, e ai tifosi, oggi erano in circa 2000 a seguirci».

Quanto merito c’è di Italiano in questo Bologna?: «Faccio parte del Bologna, devo portare spirito, fiducia, entusiasmo, ci stiamo riuscendo, poi in campo vanno i ragazzi. Una soddisfazione vedere la giocata di Moro perché è provata in settimana. Dobbiamo continuare a lavorare senza disperdere il grande entusiasmo che c’è in città. Bisogna battere il ferro finché è caldo continuando a correre forte».

Si sente il miglior allenatore italiano?: «No, è bello lavorare qui con ragazzi felici di preparare tutte le partite contro qualunque avversario. Quando tutte le componenti rispondono presente si possono ottenere grandi risultati».

Su Moro: «Moro sa fare tante cose in campo e può dare tanto di più. Parliamo di un nazionale croato che andrà ai Mondiali, può andare ancora di più».

Pobega protagonista con una doppietta: «Pobega ha più di qualche gol in arsenale, sa inserirsi, sa calciare, avrà ricordato la partita con la Lazio dove ci ha fatto arrabbiare un po’ tutti, ha energia anche per sradicare palla agli avversari. Quella volta ha calcolato male i tempi del gesto tecnico ma serve per crescere, può crescere anche lui. Possono crescere tutti, chi ha pochi minuti ha fatto grandi prestazioni, da Casale a De Silvestri»

Sulla lista UEFA e sulla possibilità di Scudetto: «Della lista UEFA ne dobbiamo ancora parlare, alcune scelte di oggi le abbiamo prese in funzione anche di giovedì. Vedremo in quale reparto aggiungere un altro giocatore. Adesso non si possono fare calcoli e dire dove arriveremo, ci godiamo il momento, stiamo rispondendo presente e stiamo lavorando per prepararci in Europa League, mi auguro si riempi il Dall’Ara»

Sull’atteggiamento del gruppo: «Ho visto una squadra che non si abbatte mai, continua sempre a stare dentro la partita e a giocare come sa, soffrendo e ribattendo. Il secondo gol é il manifesto della nostra grande pressione, lì abbiamo messo il risultato in ghiaccio. Sono felicissimo per i subentri dalla panchina e per il primo gol di Berna, strameritato».

𝐕𝐈𝐍𝐂𝐈𝐀𝐌𝐎 𝐍𝐎𝐈 ❤️💙 La doppietta di Pobega e il gol di Bernardeschi ci regalano i tre punti a Udine 🤩❤️‍🔥#UdineseBologna #WeAreOne pic.twitter.com/e89xJ5VVNB — Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) November 22, 2025

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook