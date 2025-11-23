Così si gioca solo in Paradiso

Forse è solo un sogno, forse nella giornata di ieri Pobega non ha fatto veramente doppietta e Bernardeschi non ha firmato il gol del 3-0. Un miraggio? Una qualche storia così realistica da sembrare realtà? No, è tutto vero e i giornali di questa mattina messi bene in vista dagli edicolanti come un trofeo lo confermano.

Il Bologna domina l’Udinese anche in emergenza infortuni

Ieri il Bologna in trasferta a Udine ha travolto i bianconeri conquistando tre punti e volando momentaneamente al primo posto della classifica. I rossoblù hanno dominato la gara pur dovendo fare a meno di cinque titolarissimi tra cui Freuler e Skorupski.

Vincenzo Italiano ha sorpreso con una formazione insolita che, a primo impatto ha fatto storcere il naso, e che come al solito ha fatto ricredere tutti dimostrandosi la soluzione vincente.

Forse è superbo dire che i rossoblù hanno dato una lezione di calcio, ma sicuramente hanno fatto ripetizioni di pressing ai bianconeri e hanno fatto vedere anche al Bluenergy Stadium la differenza che può fare un gruppo unito, dove tutti sono coinvolti e sanno che possono fare la differenza.

24 punti in 12 giornate: Italiano supera Bernardini nell’anno dell’ultimo scudetto

Nelle prime dodici giornate di campionato il Bologna è a quota 24 punti. Un bel bottino considerando che nelle prime tre giornate erano arrivati due ko sui campi di Roma e Milan. Con 7 vittorie, 3 pareggi e le 2 già citate sconfitte, i rossoblù hanno raggiunto un record assoluto nella Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (1994-1995).

Negli anni, Guidolin è colui che più c’è andato vicino con 22 punti dopo dodici giornate, mentre Ulivieri nel 1996-97 raggiunse quota 22.

Thiago Motta e lo stesso Italiano invece, nelle due stagioni di qualificazione in Champions e vittoria della Coppa Italia, si sono fermati entrambi a 18 punti.

Italiano ha superato quindi sé stesso, ma anche Fulvio Bernardini nella stagione dell’ultimo scudetto del Bologna. Ai tempi c’erano i due punti a vittoria, ma se si ricalcola il punteggio con le regole di oggi, allora Bulgarelli e compagni sarebbero stati a 23 punti con 6 vittorie e 5 pareggi.

Il Paradiso si può raggiungere, bisogna continuare a sognare

La vittoria di Udine in trasferta è stato un altro passo importantissimo nel percorso di questo Bologna dopo due anni di digiuno e prove complicate in Friuli.

Ora la missione è non fermarsi, il prossimo ostacolo è il Salisburgo in Europa League e poi toccherà alla Cremonese al Dall’Ara lunedì 1° dicembre. Questo Bologna non corre, vola, e il Paradiso è sempre più vicino: bisogna solo continuare a sognare.

Fonte: Davide Centonze – Stadio

