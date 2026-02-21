Emergenza Udinese, occasione Bologna

Lunedì sera a Bologna si incrociano due squadre che hanno attraversato momenti complicati, ma che vivono situazioni molto diverse. L’Udinese si presenta al Dall’Ara con una lunga lista di indisponibili e diversi interrogativi di formazione, mentre i rossoblù intravedono l’opportunità di tornare a vincere in casa dopo mesi. Una partita che pesa, per classifica e morale.

Emergenza Udinese: assenze pesanti

Per i friulani è una fase delicata della stagione. L’assenza prolungata di Davis, fermato da un problema muscolare accusato contro la Roma proprio quando stava attraversando il suo momento migliore, si è fatta sentire. A questo si aggiunge Zaniolo, che dopo l’operazione al ginocchio destro non ha ancora ritrovato la brillantezza necessaria.

Il quadro si complica ulteriormente con la stagione finita in anticipo per Zanoli a causa della lesione al crociato del ginocchio destro, oltre ai lunghi stop che hanno coinvolto Piotrowski, Buksa e Kamara, rientrati solo di recente. Un insieme di difficoltà che ha inciso sui risultati: la sconfitta di Lecce e il passo falso casalingo contro il Sassuolo hanno rallentato la corsa verso obiettivi più ambiziosi. E come se non bastasse, ora c’è un nuovo dubbio.

Solet in dubbio in vista del Bologna

Contro il Sassuolo Solet ha lasciato il campo anzitempo per un problema all’adduttore destro. Non si tratta di un infortunio grave, ma il difensore dell’Udinese continua a lavorare a parte e la sua presenza al Dall’Ara resta in forte dubbio. L’impressione è che possa essere preservato per la gara successiva contro la Fiorentina a Udine, ma il tecnico Runjaic attende segnali definitivi. L’eventuale assenza del perno difensivo costringerebbe a rivedere l’assetto tecnico. Il ritorno al 3-5-2, modulo storicamente caro ai bianconeri, appare una soluzione concreta.

In difesa potrebbe trovare spazio Kabasele, mentre a sinistra si profila l’impiego di Zemura. In attacco, senza Davis, le opzioni portano a Zaniolo come falso nove oppure a Bayo come riferimento centrale. A centrocampo, tra le alterative, c’è anche l’inserimento del diciannovenne scozzese Miller, che fu obiettivo dei rossoblù, al fianco di Karlstrom, con Atta ed Ekkelenkamp – o lo stesso Zaniolo – alle spalle della punta.

Miller, da quando ha ricevuto fiducia contro il Como, è sempre stato utilizzato mostrando personalità, qualità tecnica e visione di gioco. Ma è realistico chiedere continuità assoluta a un ragazzo così giovane? Un turno di riposo potrebbe persino rivelarsi utile nella gestione del suo percorso.

Bologna, la svolta passa dal Dall’Ara

Se l’Udinese deve fare i conti con l’emergenza, il Bologna arriva all’appuntamento con la sensazione che qualcosa stia cambiando. Dopo un periodo segnato da risultati deludenti e problemi di identità, anche legati agli infortuni, la vittoria di Bergen ha restituito fiducia all’ambiente.

Ora l’obiettivo è chiaro: tornare a vincere in casa in campionato, successo che al Dall’Ara manca dal 9 novembre contro il Napoli. E quale occasione migliore di affrontare un’avversaria rimaneggiata?

Lunedì sera può diventare un crocevia per entrambe: per i friulani, chiamati a resistere nonostante le difficoltà; per i rossoblù, desiderosi di dare continuità ai segnali di ripresa. Chi saprà sfruttare meglio il momento?

