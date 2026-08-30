Ufficiale: Arthur Theate è un giocatore del Bologna

Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano: Arthur Theate è un nuovo giocatore del Bologna. Il difensore centrale classe 2000 è pronto a indossare di nuovo la maglia rossoblù e guidare il reparto. Questa volta sotto la supervisione di Domenico Tedesco.

Il comunicato ufficiale del Bologna per Arthur Theate

Il Bologna FC 1909 comunica di avere acquisito dall’Eintracht Frankfurt il diritto alle prestazioni sportive del difensore Arthur Theate a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, con opzione per l’acquisizione definitiva. Arthur è un difensore centrale mancino completo e affidabile, cresciuto rapidamente fino a imporsi ai massimi livelli del calcio europeo. Classe 2000, dopo l’impatto immediato con la Serie A nella sua prima esperienza in rossoblù, prosegue il proprio percorso internazionale tra Rennes ed Eintracht Francoforte, maturando esperienza in campionati di primo piano e nelle competizioni europee. Nel corso degli anni consolida le proprie qualità in marcatura e nel gioco aereo, aggiungendo personalità, letture difensive e una crescente capacità di partecipare alla costruzione dal basso. La continuità di rendimento gli permette inoltre di diventare un elemento stabile della Nazionale belga, con cui prende parte anche a Europei e Mondiali. Il ritorno al Bologna rappresenta così una tappa dal forte valore simbolico e tecnico: dopo aver lasciato il club nell’estate 2022, Theate ritrova la maglia rossoblù da giocatore più maturo, forte di un percorso che lo ha portato a confrontarsi con realtà e palcoscenici di livello internazionale. Un ritorno che riporta a Bologna un difensore ormai affermato, ma ancora nel pieno della propria maturità calcistica.

I dettagli dell’affare

Come anticipato nei giorni scorsi, Arthur Theate, in arrivo dall’Eintracht Francoforte, sbarcherà nuovamente sotto le Due Torri. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro al termine della stagione 2026/27 più il 15% sull’eventuale futura rivendita.

Bentornato, Arthur!

Il centrale mancino belga rappresenta il rinforzo individuato dalla società rossoblù per raccogliere l’eredità di Jhon Lucumi che, a sua volta, aveva preso il posto di Theate nell’estate del suo addio. Titolare fisso del Bologna di Sinisa Mihajlovic nella stagione 2021/22, il calciatore belga conta già 31 presenze, 2 gol e un assist con i colori rossoblù. Ora è pronto a scrivere un nuovo capitolo.

Un calciatore pronto, con anni di continuità alle spalle e grande esperienza. Negli ultimi quattro anni, infatti, ha giocato ben 31 partite tra Champions ed Europa League. A rendere il suo arrivo ancora più speciale, naturalmente, la passata esperienza in rossoblù. «Sono arrivato come un uomo, vado via come un Leone» scriveva sui social per ringraziale il popolo bolognese. Oggi torna sotto le Due Torri sempre da Leone, questa volta capo branco della difesa.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook