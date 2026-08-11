Ufficiale – Dominguez lascia il Bologna: è un nuovo giocatore del Sassuolo

Benjamin Dominguez saluta ufficialmente il Bologna, ma resta in Emilia-Romagna. L’esterno argentino passa al Sassuolo, dove proseguirà la sua carriera dopo due anni trascorsi in rossoblù. Per il classe 2003 si apre così una nuova esperienza in Serie A, con l’obiettivo di trovare maggiore continuità.

Dominguez passa al Sassuolo: il comunicato del Bologna

Il Bologna ha reso nota, tramite i propri canali, la cessione di Benjamin Dominguez al Sassuolo. Ecco il comunicato ufficiale del club rossoblù.

«Il Bologna FC 1909 comunica di avere ceduto i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Benjamin Dominguez all’US Sassuolo a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, con opzione per l’acquisizione definitiva».

Il percorso di Benji e la voglia di tornare a crescere

L’operazione permette a Dominguez di cambiare squadra dopo una stagione in cui ha trovato ancor meno spazio rispetto alle aspettative iniziali. Arrivato a Bologna nell’estate del 2024 dal Gimnasia La Plata, l’argentino ha alternato momenti di qualità a una continuità mai realmente trovata, chiudendo la sua esperienza rossoblù con 49 presenze, 4 gol e 6 assist.

Il Sassuolo è ora per lui una nuova occasione per riscattarsi e rendere costante la sua crescita. Rimane così nel campionato italiano ma cambia ambiente e prospettive. La formula scelta dal Bologna lascia inoltre aperta la possibilità di una permanenza definitiva in neroverde al termine della prossima stagione.

La scelta del Bologna

La scelta del Bologna arriva quindi al termine di una riflessione che aveva già accompagnato l’inizio della nuova stagione. Le qualità di Dominguez non sono mai state messe in discussione, ma la difficoltà nel trovare continuità ha finito per spostare gli equilibri verso una nuova esperienza. Il Sassuolo è l’occasione giusta per l’argentino per ripartire, mentre il Bologna affida altrove la speranza di vedere finalmente esplodere il suo talento.

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