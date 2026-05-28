Bologna-Italiano, i numeri di un biennio storico

Si è chiusa oggi con un incontro tra Italiano e i dirigenti del Bologna l’esperienza del tecnico siciliano sulla panchina rossoblù. Un biennio storico quello del tecnico nativo di Karlsruhe che, lo scorso anno, ha rimpinguato la bacheca trofei del club emiliano.

L’avventura dell’allenatore siciliano era cominciata due anni fa, di questi tempi. Era il 5 giugno 2024, quando l’allenatore aveva lasciato dopo un grande triennio (senza trofei) la Fiorentina e aveva deciso che il passo successivo della sua carriera sarebbe stata la squadra felsinea. L’attrazione fatale tra società e mister era scoccata dopo un incontro fiume a Casteldebole e anche per la voglia di Vincenzo di giocarsi finalmente anche la Champions League.

La Coppa Italia

La prima annata, dopo le difficoltà iniziali, ha portato le gioie più grandi. I rossoblù hanno impiegato un po’ ad adattarsi al campionato e soprattutto alle idee del tecnico. Hanno pagato lo scotto della Champions League, ma alla fine hanno portato a casa sei dignitosi punti nella League Phase, vincendo col Borussia Dortmund.

Ma il trionfo più importante era stato quello del 14 maggio dell’anno scorso, quando all’Olimpico un gol di Ndoye contro il Milan aveva regalato al Bologna trofeo che mancava dal 1974. 51 anni di attesa per vincere nuovamente un trofeo, 51 anni di attesa per rimettere in bacheca una Coppa Italia. L’eredità più grande che Vincenzo Italiano lascerà al Bologna.

La seconda stagione

L’annata appena conclusa invece è stata piuttosto avara di soddisfazioni. L’avvio era stato confortante e aveva fatto anche sognare col Bologna vicinissimo alle primissime posizioni. Poi, la crisi, il crollo repentino nei risultati e il tentativo di salvare la stagione attraverso l’Europa League.

Un tentativo tutto sommato ben riuscito, anche grazie all’epica vittoria di Roma, ancora sul prato dell’Olimpico, questa volta contro i giallorossi padroni di casa. Poi la durissima uscita ai quarti col crollo di Birmingham con quell’Aston Villa nettamente più forte di tutta la concorrenza.

I numeri

Vincenzo Italiano ha guidato i rossoblù per un totale di 107 partite in tutte le competizioni. In questi 107 gare ha messo assieme l’incredibile record di 107 formazioni iniziali diverse su 107.

107 gare con 47 vittorie, 29 pareggi e 31 sconfitte. 151 i gol fatti, mentre sono stati 132 quelli subiti. Una percentuale di vittorie pari quasi al 43%. Il bilancio in Serie A 32 vittorie, 22 pareggi e 22 sconfitte che hanno portato a un 9° e un 8° posto.

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