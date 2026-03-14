Quando è terminata la sfida europea contro la Roma, tra le tante riflessioni emerse nel post partita ce n’è stata una che ha colpito più di tutte. Una domanda semplice ma allo stesso tempo complessa: “dove è stato il vero Bologna FC 1909 per tre mesi?”

Il quesito è stato rivolto direttamente a Italiano, che non si è sottratto ad una riflessione. Anzi, l’allenatore rossoblù ha ammesso apertamente di averci pensato più volte. Se la squadra avesse giocato con la stessa intensità, personalità e qualità mostrate contro i giallorossi anche nei mesi precedenti, probabilmente oggi il panorama della stagione sarebbe diverso. Non c’è però una risposta definitiva. Lo stesso tecnico ha riconosciuto di non aver trovato una spiegazione unica per quel periodo complicato. Piuttosto, la sensazione è che diversi fattori si siano intrecciati tra loro, creando una fase di smarrimento tecnico e mentale che ha frenato il cammino dei rossoblù.

Bologna – L’effetto Supercoppa e il ritorno alla realtà

Molti osservatori fanno risalire l’inizio delle difficoltà alla partecipazione alla Supercoppa Italiana disputata a Riyadh. Un’esperienza prestigiosa, ma anche potenzialmente destabilizzante per una squadra che non è abituata a vivere stagioni così dense di appuntamenti e di pressioni. Il viaggio in Arabia Saudita ha inoltre creato alcune difficoltà logistiche e di preparazione, e non sono mancate perplessità sulla gestione degli allenamenti e sulle condizioni ideali per lavorare durante la trasferta. Tutti aspetti che, nel lungo periodo, possono aver inciso sulla continuità della squadra.

Un calendario che non perdona

Il vero nodo, però, potrebbe essere stato il calendario. Il Bologna si è ritrovato a dover affrontare una stagione piena di impegni: campionato, UEFA Europa League e Coppa Italia. Giocare ogni tre giorni è una routine per le grandi squadre europee, ma per una formazione che negli ultimi anni non aveva questa abitudine rappresenta un cambio di prospettiva radicale. Anche club di altissimo livello, abituati a questi ritmi, faticano a mantenere standard elevati per tutta la stagione.

Per il Bologna, che si è trovato improvvisamente a vivere questa nuova dimensione, la gestione delle energie fisiche e mentali si è rivelata una sfida complessa. Qualcosa, inevitabilmente, è stato lasciato per strada.

Un vestito da grande squadra ancora da cucire

C’è poi un aspetto più profondo, legato alla crescita complessiva del progetto. Il Bologna ha dovuto indossare, quasi all’improvviso, i panni della squadra di alto livello. Un ruolo che comporta responsabilità diverse, pressione mediatica e aspettative più alte. Quando sono arrivati i primi risultati negativi, il rischio è stato quello di perdere certezze e fiducia. È un processo di maturazione che molte squadre attraversano quando si affacciano stabilmente a palcoscenici più importanti.

Il gruppo rossoblù ha dovuto imparare a convivere con questa nuova dimensione. Non sempre il passaggio è stato lineare, ma proprio le difficoltà possono diventare un passaggio fondamentale nella crescita del gruppo.

I segnali di ripartenza

Nonostante quel periodo di smarrimento, nelle ultime settimane si intravedono segnali incoraggianti. Il Bologna sembra aver ritrovato solidità e convinzione, anche grazie ad alcuni aggiustamenti tattici introdotti da Italiano. Il tecnico ha lavorato per ridare equilibrio alla squadra, intervenendo sia sul sistema di gioco sia sull’interpretazione delle partite. I segnali emersi contro la Roma hanno mostrato una squadra più compatta, consapevole dei propri mezzi e capace di competere a un livello alto. La stagione, del resto, è ancora lunga e ricca di snodi decisivi.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook