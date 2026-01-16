Un buon arbitraggio in Hellas Verona-Bologna (Stadio)

Il Bologna è finalmente tornato alla vittoria dopo un digiuno di un mese e mezzo: ieri sera, allo Stadio Bentegodi di Verona, gli uomini di Vincenzo Italiano hanno superato per 3 a 2 l’Hellas di Paolo Zanetti grazie alle reti delle stelle rossoblù Orsolini, Odgaard e Castro. Un risultato sudato e sofferto ma necessario per allontanare le voci di crisi e per ricominciare a macinare punti in campionato.

Tra Hellas Verona e Bologna un arbitraggio nel complesso giusto: bene Mariani, sufficiente anche il Var

L’arbitraggio di ieri sera, recupero della sedicesima giornata di campionato rimandata a causa della Supercoppa, è stato nel complesso giusto. Il signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia ha arbitrato con equità una sfida sporca e intensa ma non cattiva. In totale il direttore di gara ha fischiato 27 falli e assegnato tre cartellini gialli, tutti giusti. Nel Verona è stato ammonito Nunez per una trattenuta su un ottimo Benja Dominguez, nel Bologna giallo per Vitik (che ha abbattuto Bernede) e per Orsolini (entrato in maniera scomposta su Nelsson). L’unico errore sta nella mancata ammonizione a Jens Odgaard (entrato duramente alle spalle di Bradaric).

L’arbitro romano ha diretto il match con personalità e dialogo, anche se il suo lavoro è stato reso meno complicato dall’assenza di episodi particolarmente delicati. In area sono mancati anche i contrasti dubbi, con il Var che è dovuto intervenire poco. Per quanto riguarda i gol, sono tutti regolari. Nessun dubbio nemmeno per quanto riguarda la rete di Castro: Pobega non commette alcun fallo su Al-Musrati e serve l’argentino, bravissimo a realizzare il gran gol del momentaneo 3-1 rossoblù.

Grazie ai tre punti conquistati sul difficile terreno di gioco del Bentegodi, il Bologna è ora ottavo in classifica a quota 30 punti. Il match di domenica pomeriggio contro la Fiorentina, però, sarà fondamentale per Italiano e i suoi ragazzi, che hanno bisogno di un altro successo per tornare in zona Europa (al momento contesa tra Roma, Como e Atalanta).

(Fonte: Stadio, Edmondo Pinna)

