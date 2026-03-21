Un Girone Fa – Un buon punto in casa della Lazio

In Serie A 25/26 si sta disputando il girone di ritorno ed ecco che torna Un Girone Fa, la rubrica che racconta com’è andata la partita d’andata: in questo episodio Lazio-Bologna, gara valida per il quattordicesimo turno di campionato andato in scena il 7 dicembre allo Stadio Olimpico di Roma.

Quattordicesima giornata di campionato, Lazio-Bologna 1-1. La gara dei danesi: dopo il momentaneo vantaggio di Isaksen, Odgaard pareggiò i conti

Domani pomeriggio, nella partita valida per il trentesimo turno di Serie A, il Bologna sarà impegnato in casa propria contro la Lazio. I rossoblù volano sulle ali dell’entusiasmo dopo l’emozionante 3-4 con cui hanno battuto la Roma in Europa League, accedendo così ai Quarti di Finale.

Adesso i ragazzi di Vincenzo Italiano punteranno a vincere anche in campionato per provare a risalire la graduatoria, che li vede in ottava posizione con 42 punti. In questo momento la zona Europa è a -9. Tra il Bologna e il suo proposito, però, c’è lo scontro diretto con la Lazio di Maurizio Sarri, nona a quota 40 punti.

Un punto, di conseguenza, servirebbe a poco a entrambe le squadre, che già nella gara d’andata si erano divise la posta in palio. Era il 7 dicembre e allo Stadio Olimpico andava in scena il match valido per il quattordicesimo turno di Serie A. Accadde tutto nel primo tempo: i biancocelesti passarono in vantaggio al 38′ grazie all’attaccante danese Isaksen ma due minuti dopo ecco che gli ospiti trovarono il gol del pareggio con il connazionale Jens Odgaard. Finì 1-1, un punto a testa.

“Vendicare” l’eliminazione della Coppa Italia

Per il Bologna, tuttavia, fu un pareggio importante. Per la precisione, fu uno dei (soli) 6 punti che la squadra emiliana portò a casa nel periodo no durato da inizio dicembre a inizio febbraio. In due mesi, infatti, mister Italiano e i suoi uomini ottennero una sola vittoria, 3 pareggi e ben 8 sconfitte: un bilancio irriconoscibile a causa del quale scivolarono dai primi posti a metà classifica.

I rossoblù, però, punteranno al successo anche per un altro motivo: i detentori della Coppa Italia, infatti, sono stati eliminati dal trofeo nazionale proprio per mano della Lazio, vincitrice per 4 a 1 ai rigori. Un’altra scusa per vincere, regalando ai propri tifosi un importante successo casalingo.

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