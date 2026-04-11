Un Girone Fa – Il Lecce agguanta il pareggio all’ultimo secondo

La Serie A 25/26 si sta avviando alla sua conclusione: in questo episodio di Un Girone Fa, la rubrica che racconta com’è andata la partita d’andata, ecco Lecce-Bologna, gara valida per il quinto turno di campionato andata in scena al Via del Mare il 28 settembre.

Quinta giornata di campionato, Lecce-Bologna 2-2: prima lo svantaggio, poi Orsolini e Odgaard ribaltarono la situazione. Nel finale i salentini si salvarono con il giovane Camarda

Ad appena tre giorni di distanza dal pesante 3-1 incassato contro l’Aston Villa nei Quarti d’andata di Europa League, il Bologna torna in campo per affrontare la trentaduesima giornata di campionato. Domani, nel posticipo domenicale delle 18, i rossoblù sfideranno al Dall’Ara il Lecce di Eusebio Di Francesco, in piena lotta per evitare la retrocessione.

Per gli uomini di Vincenzo Italiano, che dal canto loro sono ormai fuori dalla corsa per l’Europa, sarà la seconda sfida casalinga nel giro di pochi giorni: domani, dunque, la squadra avrà un’altra occasione per provare a regalare un successo al proprio pubblico. Tra l’altro anche all’andata il Bologna affrontò i salentini subito dopo una delusione europea, ovvero l’1-0 subito (manco a dirlo) sul campo dell’Aston Villa. Qualche giorno dopo, il 28 settembre, i felsinei volarono al Via del Mare di Lecce per la quinta giornata di Serie A.

La partita iniziò subito in salita per gli ospiti, con Coulibaly che portò in vantaggio i salentini dopo nemmeno un quarto d’ora. Fortunatamente il Bologna, che doveva ancora prendere il ritmo dopo un inizio di stagione piuttosto opaco, riuscì a reagire alla grande grazie a due dei suoi giocatori chiave: Orsolini pareggiò i conti su rigore al 45′, poi la rete di Odgaard al 71′ ribaltò la situazione.

I rossoblù pregustavano già tre punti importanti per la classifica e per il morale quando Francesco Camarda interruppe la festa: al 94′, all’ultimo minuto del recupero, il giovanissimo ex Milan segnò la rete del definitivo 2-2, impedendo al Bologna di tornare a casa con l’intera posta in palio. Con il senno di poi, però, il bicchiere era mezzo pieno: in quel periodo, infatti, gli emiliani infilarono ben 9 risultati utili di fila.

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