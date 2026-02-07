Un Girone Fa – Castro e Miranda ribaltano il Parma: per il Bologna è il settimo risultato utile di fila

La Serie A 2025/2026 è arrivata al girone di ritorno ed ecco che torna Un Girone Fa, la rubrica che racconta com’è andata la partita d’andata: in questa puntata Parma-Bologna, match valido per il decimo turno di campionato andato in scena allo Stadio Tardini il 2 novembre.

Decima giornata di campionato, Parma-Bologna 1-3: doppio Santi e Miranda ribaltano l’iniziale vantaggio dei crociati

Domani all’ora di pranzo il Bologna ospiterà al Dall’Ara il Parma, derby emiliano valido per il match domenicale della ventiquattresima giornata di Serie A. I rossoblù, reduci dai tre ko consecutivi contro Fiorentina, Genoa e Milan, avranno un unico obiettivo: vincere. In effetti i ragazzi di Vincenzo Italiano stanno vivendo un momento di grande crisi, con soli 6 punti ottenuti nelle ultime 11 partite di campionato. Da dicembre a questa parte i felsinei hanno incassato ben 7 sconfitte, scivolando dai piani alti della classifica al decimo posto.

Dal canto suo, il Parma di Carlos Cuesta è sedicesimo con 23 punti e al momento si trova a 6 lunghezze di distanza dalla zona retrocessione. In ogni caso la partita di domani sarà particolarmente importante e impegnativa per entrambe le compagini: il Bologna deve assolutamente vincere se vuole rientrare in carreggiata, mentre il Parma punterà a ribaltare i pronostici. I rossoblù, infatti, si sono aggiudicati entrambi i Derby dell’Emilia andati in scena fino a questo momento della stagione (uno al decimo turno di Serie A, l’altro agli Ottavi di Coppa Italia).

Entrambe le volte furono i ducali a passare in vantaggio, ma un grandissimo Bologna andò a ribaltare il risultato. Il match del Tardini del 2 novembre, in particolare, viene ricordato perché Adrian Bernabé (tra i grandi protagonisti della squadra gialloblù) sbloccò il risultato dopo un solo minuto di gioco. La reazione degli ospiti, tuttavia, non si fece attendere e un quarto d’ora dopo Santi Castro riportò la partita in parità. In avvio di secondo tempo, poi, ecco il controsorpasso rossoblù, siglato ancora una volta dal centravanti argentino. Fu Juan Miranda, però, a dare il colpo di grazia, firmando l’1-3 finale con un gran gol al 92′.

Per il Bologna fu il settimo risultato utile consecutivo: gli uomini di Italiano apparivano in gran forma. Dov’è finita quella squadra, capace di portare a casa 15 punti in 7 partite?

