Bologna FC
Un Girone Fa – Il 3-2 di Verona come una boccata d’aria
I rossoblù vinsero la gara d’andata in casa del Verona con un sudato 3 a 2: furono Orsolini, Odgaard e Castro a ribaltare l’iniziale svantaggio
In Serie A 25/26 si sta disputando il girone di ritorno ed ecco che torna Un Girone Fa, la rubrica che racconta com’è andata la partita d’andata: in questo episodio Hellas Verona-Bologna, match valido per il sedicesimo turno di campionato andato in scena al Bentegodi il 15 gennaio.
Sedicesima giornata di campionato, Verona-Bologna 2-3: il trio Orsolini, Odgaard e Castro danno un po’ di respiro ai rossoblù
Domani alle 15 il Bologna affronterà l’Hellas Verona davanti al pubblico del Dall’Ara, partita valida per il ventottesimo turno di Serie A. I felsinei sembrano aver archiviato il momento no e appaiono finalmente in ripresa, avendo conquistato 5 vittorie negli ultimi 5 impegni tra campionato ed Europa League.
Dopo aver superato Torino, Udinese, Brann e Pisa (battute tutte di misura), ora gli uomini di Vincenzo Italiano sono a caccia di continuità per finire al meglio la stagione e cercare di mirare alla zona Europa (al momento distante 8 punti). L’eventuale sogno europeo, però, passerà dall’Hellas Verona ultimo in classifica, alla disperata ricerca di punti in chiave la salvezza.
La partita d’andata, in realtà, risale a meno di due mesi fa: era il 15 gennaio quando Bologna, Napoli, Milan e Inter recuperarono le sfide della sedicesima giornata, rimandate a causa della Supercoppa. Allo Stadio Bentegodi gli scaligeri dell’allora mister Paolo Zanetti ospitarono un Bologna in crisi, che in campionato non vinceva da ben 7 giornate.
A dirla tutta, anche la partita con il Verona si era messa male: erano stati i padroni di casa, infatti, a passare in vantaggio al 13′ con un gol di Gift Orban. Quella volta, però, la formazione di Italiano reagì con carattere, ribaltando la situazione e portandosi sul 3 a 1 già nel corso del primo tempo grazie alle reti dei soliti Riccardo Orsolini, Jens Odgaard e Santi Castro.
Nonostante il brivido dovuto all’autogol di Freuler nel secondo tempo, i felsinei riuscirono a conquistare l’agognata vittoria, una vittoria che mancava da troppo tempo. Con la guida del nuovo tecnico Paolo Sammarco, però, l’Hellas cercherà ora di ottenere il risultato sfumato all’andata.
