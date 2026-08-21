Un Orsolini è per sempre

Quando Riccardo Orsolini giunse a Bologna nel (ormai) lontanissimo 31 gennaio 2018, non poteva immaginare che quella sarebbe stata la sua ultima maglia. O, quantomeno, la maglia con cui avrà vissuto quasi tutta la sua vita da professionista. Il rinnovo di contratto sottoscritto ieri, con a fianco Claudio Fenucci, racconta un expiry date al 30 giugno 2031, quando Orsolini avrà superato i 34 anni. Curioso il video di presentazione, scrive Massimo Vitali nel suo articolo odierno sul Resto del Carlino della firma.

«Ciao Ragazzi, mi presento: sono Riccardo Orsolini, nuovo acquisto del Bologna. Non vedevo l’ora di indossare questi colori e non vedevo l’ora di conoscerVi allo stadio. Come si chiama lo Stadio? Ah, il Dall’Ara. Non vedo l’ora di conoscere la città, i nuovi tifosi, mi piacerebbe fare un giro in centro, visto che non ci sono mai stato..». Scanzonato come sempre, Riccardo compie una scelta (ben ricompensata, ndr) di vita e si lega al Bologna per quasi 14 stagioni.

Con la firma di Orsolini si chiude una telenovela di quasi 13 mesi

A nostra memoria non ricordiamo una trattativa (poi finita positivamente) così lunga, ma la sua prolificità serve come il pane a questa squadra. Con questa firma Orsolini entra nella Hall of Fame rossoblù, dietro, rispettivamente a Giacomo Bulgarelli (17 stagioni), Felice Gasperi (17), Angelo Schiavio (16), Marino Perani e Tazio Roversi (15). Seguono poi Bruno Maini, Carlo Reguzzoni, Cesarino Cervellati ed Ezio Pascutti con 14, che affiancherebbe se arrivasse fino in fondo a questo nuovo rinnovo.

Orsolini, in questi suoi anni di permanenza sotto le due torri, ha vestito la casacca rossoblù per 309 volte, segnando 87 reti, bottino che lo avvicina tantissimo alla top ten rossoblù dei marcatori. Gli manca, pensate, un solo gol, l’88esimo, per entrare nel gotha rossoblù dei migliori marcatori della nostra storia. La scelta comune di continuare insieme, in un mondo che fatica a riconoscere e conservare le “bandiere”, ha un profondo significato. Starà poi a Riccardo conservare e rinvigorire questo significato stagione per stagione.

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