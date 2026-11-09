Una sosta può cambiare tutto

La seconda sosta di campionato è già iniziata e il Bologna può prendersi un momento di pausa per pensare a cosa fare meglio per continuare sulla giusta strada, intrapresa dopo la prima pausa di settembre.

Con il subentro di Raffaele Palladino il Bologna è rinato combinando qualità, precisione e tanta voglia di vincere. Dopo la sosta di metà settembre il club infatti si è ritrovato nelle mani dell’allenatore napoletano che ha subito centrato l’obiettivo e sta facendo di tutto per portare avanti una squadra vincente.

Le prospettive del Bologna

Ad oggi le statistiche sono ottime per i rossoblù con la media di due gol a partita (14 in 7) e con quattro vittorie consecutive in trasferta. Era infatti dalla stagione 1963/64 che il Bologna non faceva così bene, annata in cui vinse il suo settimo e ultimo scudetto.

Tutto ciò è quindi accaduto dopo una semplice (ma più lunga del solito) sosta di campionato che però ha cambiato le sorti della stagione grazie al mister subentrato poco prima. Dopo la ripartenza i rossoblù hanno conquistato undici punti in sei partite, salendo da penultimi a ottavi nell’attuale classifica, superando dodici squadre.

Con questi numeri e queste prestazioni sia fuori che dentro casa, il Bologna e i suoi tifosi possono tornare a sognare l’Europa, e chissà anche a riconquistarla, come erano stati abituati nelle scorse stagioni (tra Champions League nel 2024, e i quarti di finale in Europa League).

Una sosta più serena

A differenza della prima sosta, ora il Bologna può restare più rilassato, data la sua ottima classifica e la serenità portata in casa da Palladino. Con questa pausa i ragazzi possono riposarsi e riprendere le giuste energie per una ripartenza ottimale. Attenzione però a non abbassare la guardia e restare sempre con i piedi per terra, la salita è ancora lunga e il lavoro fatto fin qui deve essere mantenuto.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook