Il tempo per fermarsi a riflettere è già scaduto. Il Bologna è chiamato a rialzarsi dopo la notte amara europea, con un’altra sfida che ha il sapore del dentro o fuori. Allo Juventus Stadium gli uomini di Italiano si giocano infatti uno snodo cruciale della stagione: come riportato da Il Resto del Carlino, vincere significherebbe riaccendere le speranze per l’Europa, perdere potrebbe invece chiudere definitivamente ogni discorso.

Settimo posto e incastri: una corsa complicata

Presupposto numero uno: l’obiettivo ora è raggiungere il settimo posto, che potrebbe valere un pass per la UEFA Europa Conference League. Ma il Bologna non è più il solo padrone del proprio destino. La qualificazione europea passa infatti anche da una serie di combinazioni: sarà fondamentale osservare il percorso in Coppa Italia delle altre squadre. Se una formazione già qualificata alle coppe dovesse vincere il trofeo, si aprirebbe uno spiraglio in più per i rossoblù.

Una missione difficile allo Stadium

La sfida di Torino non sarà una passeggiata di salute, ovviamente. Lo storico recente non sorride al Bologna, che raramente è riuscito a imporsi in casa bianconera. L’ultimo successo resta un ricordo lontano, segno di quanto l’impresa sia complicata. Anche il bilancio del tecnico Italiano contro la Juventus non è particolarmente favorevole, soprattutto nelle gare giocate in trasferta. Non un’impresa impossibile come quella sfumata in Europa, ma qualcosa che ci si avvicina. Inoltre, dopo Torino, il cammino del Bologna sarà in salita anche lato calendario. Le prossime settimane vedranno i rossoblù affrontare avversari di alto livello, tra scontri diretti e squadre in piena corsa per i rispettivi obiettivi.

Il Bologna tra campo e futuro: decisioni rimandate

Nel frattempo, i confronti tra società e allenatore sono stati rinviati. Non è il momento delle analisi profonde o delle decisioni strutturali: prima c’è da chiudere la stagione nel miglior modo possibile. E alla fine si tireranno le somme. Il futuro di alcuni protagonisti è ancora in bilico, tra contratti in scadenza e possibili cessioni. Senza gli introiti europei, infatti, il club potrebbe essere costretto a fare scelte importanti sul mercato.

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