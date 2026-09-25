Valore rosa e classifica: a Bologna i conti non tornano

L’avvio di campionato riserva un’ulteriore spiacevole sorpresa ai tifosi e alla società rossoblù.

Analizzando il rapporto tra il reale valore della rosa del Bologna e la sua attuale posizione in classifica, emerge un dato, al momento, non edificante.

Un delta sintomatico

Se si osservano i numeri relativi alle prime cinque giornate di Serie A, la situazione appare evidente.

Come sottolineato dal giornalista Massimo Vitali sulle pagine de Il Resto del Carlino, la rosa del club felsineo ha una quotazione complessiva stimata attorno ai 240 milioni di euro (Transfermarkt), cifra che la colloca al decimo posto della graduatoria economica del campionato.

Tuttavia, il campo sta restituendo un verdetto diverso: gli emiliani si trovano attualmente al diciottesimo posto per punti conquistati.

Questo divario di otto posizioni rappresenta il saldo negativo più netto di tutto il torneo, evidenziando una forte difficoltà nel trasformare il potenziale economico e tecnico dell’organico in risultati concreti sul rettangolo di gioco.

La squadra sta affrontando certamente una fase di transizione e adattamento e Palladino è chiamato a trovare rapidamente la giusta quadra per risollevare le sorti della stagione.

Il confronto con le altre di Serie A

In un campionato dove realtà come Cagliari e Frosinone stanno ribaltando ogni pronostico a suon di prestazioni positive superando di gran lunga le stime economiche, altre piazze blasonate come Genova, Firenze e Bergamo condividono affanni simili a quelli emiliani.

Il calcio, d’altronde, ha sempre dimostrato di non essere una scienza esatta; la stagione è ancora sufficientemente lunga per consentire una risalita e i tifosi rossoblù sperano in una posizione superiore anche al decimo posto.

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