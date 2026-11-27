Venezia-Bologna sta diventando una partita che rallenta il ritmo, diversissimo da quello del primo tempo. Ma è il Bologna che sviluppa la maggiore pressione e avanza il baricentro, con un Venezia che inizia a faticare a gestire i ritmi del Bologna.

65′ Cambio Bologna: Odgaard esce ed entra Piccoli

65′ Pericolo Bologna: su cross del Venezia, Zortea rischia l’autogol, spedendo la palla sul palo a destra di Skorupski.

55′ Doppio cambio Bologna: entrano Orsolini e Cambiaghi per Bernardeschi e Mbangula

48′ Palla gol Bologna: punizione dalla destra di Ferguson, incornata di Casale e Stankovic che smanaccia prima che la palla arrivi in porta.

Si inizia con un cambio fra i rossoblù: Darmian per Vitik

Secondo Tempo di Venezia-Bologna

Il Primo Tempo si chiude sullo 0 a 0 fra Venezia e Bologna, con un Venezia che è andato calando nella seconda parte del primo tempo. Bene Theate in difesa (e colpo di testa in attacco), Odgaard quasi annullato dalla difesa di casa. Da segnalare un buon Mbangula in avanti che risulta spina al fianco per la squadra di Nicola.

41′ Palla gol Yeboah: errore in disimpegno di Theate, Yeboah solo davanti a Skorupski si fa ipnotizzare dal portiere ospite e tira a lato.

30′ Palla gol Bologna: cross al centro di Alhassane e piattone di Odgaard, di poco alto.

25′ Già ammoniti 4 giocatori, due per parte: Juan Jesus e Hainaut (Venezia), Vitik e Zortea (Bologna).

Tanta confusione in campo, con molta energia dei neroverdi che aggrediscono i rossoblù e rendono difficili le giocate degli ospiti

19′ ANNULLATA LA RETE, dopo una lunga verifica del Var. L’arbitro Colombo annulla per FUORIGIOCO!

13′ RETE VENEZIA: Calcio d’angolo e cross di Hinaut, con colpo di testa vincente di Halhal.

10′ Tiro sballato di Zortea da fuori area, dopo un corner di Bernardeschi.

Ci siamo: Venezia-Bologna è l’ultima partita al Penzo dei rossoblù, che vogliono continuare a produrre punti e continuare a coltivare il sono Europa.

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