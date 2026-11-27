Il dubbio sul centravanti accompagna il Bologna verso la sfida di questa sera conto il Venezia. Raffaele Palladino, secondo quanto riporta Claudio Beneforti sul Corriere dello Sport, non ha ancora sciolto le riserve e la scelta potrebbe dipendere soprattutto dal piano tattico preparato per affrontare i lagunari. Jens Odgaard è una soluzione particolarmente apprezzata dall’allenatore rossoblù, ma il recupero di Roberto Piccoli ha riaperto la corsa per una maglia da titolare.

Lo stesso Palladino ha confermato i progressi dei propri attaccanti, sottolineando che la decisione definitiva terrà conto anche delle caratteristiche degli avversari. Una scelta, dunque, che non riguarderà soltanto le condizioni fisiche dei giocatori, ma anche il tipo di partita che il Bologna si troverà ad affrontare.

Odgaard convince, ma Piccoli recupera terreno

Il danese conserva qualche vantaggio nella corsa al posto da centravanti. La sua capacità di partecipare alla manovra, dialogare con i compagni e interpretare diverse situazioni offensive è un valore aggiunto per il gioco rossoblù. Piccoli, però, sta tornando nelle condizioni migliori dopo i problemi muscolari delle scorse settimane.

Rispetto a Odgaard, l’ex Fiorentina garantisce maggiore fisicità, presenza nel gioco aereo e capacità di proteggere il pallone, caratteristiche che potrebbero essere, in alcuni casi, decisive.

Bologna, il Venezia orienterà la scelta di Palladino

A incidere sulle valutazioni sarà, ovviamente, anche l’avversario. Il Venezia di Nicola è una squadra aggressiva, abituata a esercitare una pressione intensa, come dimostrato nella prima parte della gara contro la Juventus. In una partita potenzialmente caratterizzata da duelli e pochi spazi, avere un riferimento offensivo come Piccoli potrebbe aiutare il Bologna a risalire il campo e superare il pressing avversario.

Odgaard offrirebbe invece maggiore qualità nel palleggio e nella partecipazione alla costruzione offensiva. Due interpretazioni differenti del ruolo, entrambe utili a seconda dello scenario. Palladino dovrà individuare quella più adatta alle esigenze della squadra: il ballottaggio rimane aperto, ma la scelta del centravanti sarà fondamentale per delineare l’andamento della sfida.

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