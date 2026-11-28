La direzione di Andrea Colombo supera nel complesso la prova del Penzo, pur con qualche incertezza iniziale. Il direttore di gara mantiene un criterio disciplinare coerente durante la partita, distribuendo sei cartellini gialli senza modificare il metro di giudizio nei diversi momenti della sfida con tra i lagunari e i rossoblù. Corretta anche l’ammonizione comminata a Rrahmani. Da segnalare, inoltre, la gestione delle tensioni successive alla rete annullata al Venezia: durante l’esultanza, Juan Jesus e Zortea si erano strattonati, rimediando entrambi un’ammonizione. La decisione di confermare i provvedimenti disciplinari, nonostante il gol non sia stato convalidato, risulta in linea con il regolamento.

Perché è stato annullato il gol del Venezia?

L’episodio centrale della moviola arriva al 14′, quando il Venezia trova la via della rete con Halhal. Il controllo del Var si prolunga per oltre quattro minuti, prima che Colombo comunichi l’annullamento per fuorigioco di Kike Perez. L’azione nasce da un calcio d’angolo battuto dallo stesso giocatore spagnolo: dopo la respinta della difesa rossoblù, il pallone viene nuovamente giocato da Yeboah, mentre Perez si trova in posizione irregolare. Le immagini mostrate nella ripresa chiariscono la situazione: il giocatore lagunare è avanti di mezza figura rispetto a Pobega. La decisione finale è quindi corretta, anche se i tempi dilatati della revisione potrebbero essere legati a un temporaneo malfunzionamento del sistema di fuorigioco semiautomatico.

Var promosso, nessun altro episodio decisivo

Massimi, al Var, accompagna la lunga verifica senza perdere di vista l’episodio principale. Una volta chiarita la posizione di Perez, non emergono ulteriori situazioni particolarmente controverse che richiedano un intervento determinante della tecnologia. Il bilancio complessivo premia dunque la squadra arbitrale: qualche passaggio a vuoto non compromette una direzione giudicata positiva, con la scelta più importante della giornata, l’annullamento del gol del Venezia, supportata dalle immagini.

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