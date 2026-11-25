Con il pareggio casalingo contro l’Udinese ultima in classifica, il Bologna conferma un trend evidente già da mesi: la squadra è più efficace in trasferta piuttosto che al Dall’Ara. I punti ottenuti lontano dalle Due Torri sono 12, contro i 6 raccolti davanti al proprio pubblico. E a proposito di trasferte, arriva una decisione che potrebbe influenzare negativamente la squadra di Palladino: come sottolinea Massimo Vitali sul numero odierno del Resto del Carlino, infatti, le prossime trasferte avranno molte limitazioni per i supporters rossoblù.

Limitazioni imposte ai tifosi del Bologna in vista delle trasferte contro Venezia, Como e Fiorentina: al Penzo, Sinigaglia e Franchi con meno supporters al seguito

Una notizia che non ci voleva per il Bologna e i suoi supporters, dal momento che la squadra giocherà in trasferta tre delle prossime cinque sfide. Raffaele Palladino e i sui uomini sono attesi al Pier Luigi Penzo di Venezia (venerdì sera alle 20:45), al Giuseppe Sinigaglia di Como (sabato 12 dicembre) e all’Artemio Franchi di Firenze (domenica 20 dicembre).

Il Casms (il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive) ha tuttavia deciso di imporre limitazioni ai tifosi del Bologna a causa degli scontri scoppiati negli ultimi anni con le tifoserie delle altre compagini. Di conseguenza, ecco che l’accesso al Penzo sarà vietato a coloro che hanno la residenza a Bologna e provincia (anche se dal momento dell’apertura delle prevendite è già stata venduta una cinquantina di biglietti per il settore ospiti).

Lo stesso dovrebbe valere anche per il Sinigaglia. Dopo i tafferugli registrati a gennaio fuori dall’impianto comasco, infatti, la trasferta ai tifosi bolognesi potrebbe essere vietata anche se non ci sono state ancora comunicazioni ufficiali. C’è poi il caso del Franchi, i cui complessi lavori di ristrutturazione hanno momentaneamente diminuito drasticamente i posti (rendendo dunque complicata la trasferta per i tifosi della squadra ospite). In base alle prime anticipazioni, però, i supporters rossoblù che seguiranno dal vivo il Derby dell’Appennino tra Fiorentina e Bologna dovrebbero essere circa 300.

In poche parole, i felsinei dovranno cavarsela senza i propri tifosi al seguito. La squadra, però, ha già dimostrato di poter vincere su ogni campo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook